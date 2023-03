Conseil communal de Bullet : deuxième version du budget acceptée à l’unanimité

Le 27 mars dernier, le Conseil communal du village voisin avait à se prononcer sur trois préavis, ainsi que sur la nouvelle version du budget.

Après l’assermentation de Madame Fabienne Dégailler, le bureau du Conseil a annoncé que la sortie annuelle était, pour l’instant, en stand by au vu des finances communales.

La syndique, Maude Gonthier, annonce qu’un nouveau forestier-bûcheron a été engagé à plein temps et a pris ses fonctions le 1er mars. D’autre part, le nouveau projet de péréquation est bien avancé, il sera présenté en conférence de presse puis mis en consultation auprès des communes.

Au centre Ming Shan, les Ukrainiens qui y sont actuellement hébergés cherchent des partenaires de discussion en français afin de pouvoir mettre en pratique leur apprentissage de la langue. Madame Gilberte Champod a reçu les vœux de la Municipalité à l’occasion de ses 90 ans.

Serge Gander informe que les travaux des routes du Fouetteley et de la Crochère seront terminés prochainement lorsque la météo le permettra, quant au projet-piscine, des priorités ont été demandées afin de limiter les coûts.

Malik Boukris annonce quelques travaux sur deux bâtiments communaux et parle du Magic Pass remplaçant l’abonnement T’es Royé, ce dernier étant en baisse d’intérêt, pour la nouvelle formule, une aide de la commune sera apportée aux enfants.

Fanny Tinguely parle de la garderie Les Trolls qui va augmenter ses tarifs et d’autre part, va proposer des activités estivales variées pour 100 francs par jour.

Patrice Jaquier informe le Conseil que le site internet est désormais actif et qu’il reçoit actuellement une vingtaine de visites par jour.

Interpellation

Pour le maintien de la Médiamatique à Sainte-Croix, Olivier Chablaix rappelle que des bâtiments et des habitats ont été créés en vue d’accueillir tous ces étudiants, ces derniers apportant leur contribution à l’économie locale, magasins, restaurants et transports publics. Ce conseiller peine à croire que 200 autres élèves viendront en remplacement des médiamaticiens… et demande ce qui leur sera proposé . L’Association des syndics va aussi en discuter car c’est tout le Nord vaudois qui s’associe à cette démarche. C’est à l’unanimité que le Conseil approuve cette interpellation.

Préavis

Demande de crédit pour la pose de compteurs sur l’éclairage public. Sur l’artère principale et au centre du village, 130 luminaires datant des années 1980 et équipés de lampes au sodium vont être remplacés par étapes par la technologie LED, qui réduirait l’impact énergétique et financier d’environ 60 %. Pour l’instant, il s’agit de mettre en place des compteurs et des horloges programmables permettant de réguler la durée de l’éclairage. Le préavis est accepté à la majorité.

Plan directeur de la distribution d’eau. Des infrastructures et des conduites vétustes dont certaines ont plus de 100 ans, des mises en conformité à réaliser sur plusieurs ouvrages de pompage, un réseau de défense incendie qui ne respecte plus les normes de débit de l’ECA, voilà les nombreux défis auxquels la commune doit faire face afin que l’approvisionnement en eau soit garanti dans le futur… c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réaliser un Plan directeur avec l’accompagnement technique d’un bureau d’ingénieur. S’ensuivent une longue discussion et de nombreuses questions qui aboutissent à l’acceptation de ce préavis à la majorité.

Demande de crédit complémentaire pour la révision du Plan d’affectation communal

La loi fédérale sur l’aménagement du territoire, et son pendant cantonal, imposent aux commues de revoir leurs Plans d’affectation afin de les mettre en conformité avec les nouvelles bases légales. Ce nouveau PACom devrait être définitivement approuvé d’ici 2024, mais ces démarches ont un coût et c’est pourquoi un crédit complémentaire de 73 760 francs est demandé au Conseil, qui l’accepte à la majorité.

Projet de budget-v2

Les comptes sont repris chapitre par chapitre et cette fois, il n’y a pas d’objections de la part des conseillers, suite à une question concernant le personnel communal, la syndique parle du rôle social de cette charge et dit qu’il vaut mieux engager une personne polyvalente qui connaît les personnes et les lieux plutôt que de s’adresser à une entreprise de l’extérieur, notamment pour le déneigement. Le budget est accepté à l’unanimité.

Propositions individuelles

Florent Thévenaz informe qu’il tient à disposition les tarifs pour la garderie Les Trolls. D’autre part, il a été question du parc éolien et du référendum prévu, puis du parcage au niveau du Grand Hôtel et de la propreté sur la route traversant le village.

Pour terminer, Madame Dégailler nouvellement assermentée, a été remerciée pour son engagement à l’égard de la commune.