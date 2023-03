Comptoir : une édition 2023 à savourer

Le 16e Comptoir de Sainte-Croix, ouvert en présence de la conseillère d’État Valérie Dittli, a choisi, avec son hôte d’honneur, de cultiver les liens entre les agriculteurs et la population.

« La proximité nous permet d’entretenir le lien de confiance, entre la population et les autorités, entre les différents échelons institutionnels, mais aussi, et cela me tient particulièrement à cœur, entre l’agriculture et la population. » Conseillère d’État, cheffe du Département des finances et de l’agriculture, Valérie Dittli a plaidé, jeudi dernier en ouverture du 16e Comptoir de Sainte-Croix, « pour la reconstruction d’un lien entre les producteurs et les consommateurs ».

Le canton de Vaud est un des plus grands producteurs de blé, maïs, betteraves sucrières, colza, etc. a rappelé la conseillère d’État, ajoutant que « ce n’était pas un acquis. Nous devons penser à la façon dont nous nous nourrissons et à ce qui compose notre alimentation », a-t-elle plaidé. Elle a rappelé que « ce sont nos agriculteurs qui nous permettent d’accéder à des produits de saison, avec du goût, et de qualité ».

Démonstration

Les propos de Valérie Dittli étaient parfaitement en lien avec le thème du 16e Comptoir, « Autour de la ferme », retenu par le comité d’organisation présidé par François Béguin. Face à un parterre de près de 200 invités, qui comptait de nombreuses personnalités du monde politique et économique du Balcon du Jura et du canton, ainsi que des représentants de plusieurs Comptoirs romands, dont la Foire du Valais, le président a brièvement retracé les derniers épisodes de la saga du Comptoir sainte-crix : « 2020, le seul Comptoir de Suisse », juste avant les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. 2022 : « courageux, mais pas téméraires, nous avons fait un comptoir à domicile et repoussé sagement notre édition d’une année. Et 2023, à nouveau en vrai, pour le Comptoir de Sainte-Croix qui ouvre les festivités des comptoirs régionaux ».

L’hôte d’honneur, l’Association des paysannes vaudoises groupe Balcon du Jura, la société d’aviculture section Sainte-Croix ainsi que le groupe d’études « Balcon du Jura pour Prométerre » ont fait la démonstration des richesses du terroir de la région, en préparant les plats froids de l’apéro qui a suivi l’inauguration, accompagnés des crus des vignerons présents au comptoir, l’apéro étant offert par la Commune de Mauborget, a souligné François Béguin.

Trait d’union

Vice-président de Prométerre et agriculteur, Christophe Longchamp, a évoqué « son sentiment d’admiration pour mes collègues de la région qui travaillent dans des conditions difficiles », soulignant plus loin l’apport de l’agriculture de montagne à la société : « entretien du paysage, produits gastronomiques traditionnels et de qualité, traditions vivantes… ». Il a rappelé aussi « qu’il faut du bétail pour transformer l’herbe des pâturages en nourriture pour l’homme ». Le vice-président de Prométerre a profité de la tribune du Comptoir pour promouvoir la plateforme www.agriculture-durable.ch et annoncer le lancement d’une émission mensuelle sur ce thème par la Télé Vaud Fribourg.

« Nous allons savourer cette 16e édition », a promis Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix. Métiers d’art, de bouche, du tourisme, des services, de la santé, des loisirs, de l’ameublement ou de l’automobile, « autant de témoins de la vitalité du Balcon du Jura », une bonne cinquantaine d’exposants jouent leur rôle de « trait d’union entre l’économie locale et le reste du monde ». Il a rappelé que la SIC (Société industrielle et commerciale, fondée en 1864, mentionnait dans son acte constitutif : « depuis longtemps se faisait sentir à Sainte-Croix le besoin d’une société s’occupant de manière générale de tout ce qui peut contribuer à la prospérité de l’industrie et du commerce de la localité ». Une mission qui perdure aujourd’hui.

Un rapide tour des stands a permis à la conseillère d’État de se rendre compte du dynamisme du tissu économique local ainsi que du secteur agricole qui proposait des produits du terroir servis par les paysannes vaudoises. La chèvre « Ambre », qui avait suivi sagement tous les discours, rassurée par sa petite gardienne Anne Mailleret, 12 ans, avait regagné son enclos dans l’espace réservé aux jeunes animaux de la ferme.

Auparavant, Valérie Dittli avait procédé avec le sourire au couper de ruban jaune et bleu, avec les ciseaux remis par Antonin Jaccard, 7 ans, un peu intimidé, mais qui a parfaitement joué son rôle. Le comptoir 2023 était lancé.