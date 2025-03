Compagn’Ihiliste : quand le conte devient un jeu… et un jeu d’acteurs !

Dimanche 30 mars à 10h30, la Compagn’Ihiliste investit la bibliothèque de Sainte-Croix pour un spectacle interactif « Les mots révoltés », où les spectateurs deviennent les héros de l’histoire. Mais qui sont ces bardes des temps modernes, maîtres du jeu et du conte ? Rencontre avec Marie-Marie Antonin (Máni d’Antoi) et Steeve Lin (Sól Deline), les esprits derrière cette compagnie unique.

L’histoire commence dans les locaux du Zarti Cirque, où les deux artistes prennent des cours d’improvisation pendant deux ans. Passionnés par cet art, ils ressentent le besoin de donner une suite à leur apprentissage. « On voulait faire quelque chose de concret avec ce qu’on avait appris », racontent-ils. D’abord invités à jouer pendant les intermèdes du spectacle de fin d’année du Zarti Cirque, ils découvrent alors l’amour de la scène et du public.

Très vite, ils développent leur style : un théâtre interactif où l’histoire se construit avec et grâce au public. Leur première représentation naît autour d’un verre d’hydromel, comme tout bon récit de bardes. De là, la Compagn’Ihiliste prend vie.

Un nom absurde… et un brin provocateur

Pourquoi ce nom ? « C’était un jeu de mots absurde », expliquent-ils en riant. Inspiré du nihilisme, qui prône que rien n’a de sens, leur nom reflète pourtant l’opposé : chaque spectacle crée du lien, du rire, une aventure où le public a un rôle à jouer. Un paradoxe dont ils s’amusent avec légèreté.

Un spectacle inspiré du jeu vidéo et du jeu de rôle

Si leurs contes se nourrissent des traditions orales et de l’improvisation, leur approche repose sur les mécaniques du jeu vidéo et du jeu de rôle. « On vient tous les deux d’une génération de gamers », expliquent-ils. Ils intègrent donc des mécaniques interactives où le public fait des choix stratégiques, lance des dés, et influence le déroulement de l’histoire.

« Il n’y a pas de texte à apprendre, chaque représentation est unique et on doit se débrouiller avec l’imaginaire des spectateurs », précisent-ils. Un défi, mais surtout un plaisir pour ce duo, qui aime surprendre son public et jouer avec les imprévus.

D’ailleurs, l’un des fils rouges de leurs spectacles reste la morale finale. « On se permet de juger les spectateurs par la morale de l’histoire », confient-ils avec un sourire complice.

Sol et Máni : un duo solaire et lunaire

Sur scène, Marie-Marie Antonin et Steeve Lin deviennent Máni et Sól, deux bardes médiévaux fantastiques, inspirés du folklore scandinave. « On casse les codes de la langue française : chez nous, le soleil est masculin (Sól) et la lune féminine (Máni), contrairement au français », expliquent-ils. Frère et sœur, ils sont voyageurs, conteurs d’histoires et amuseurs publics, toujours prêts à défier le destin aux côtés du public.

« Les mots révoltés » : une épopée où tout peut arriver

Le 30 mars, la bibliothèque de Sainte-Croix devient le théâtre de leur nouvelle création « Les mots révoltés ». Comme toujours, les spectateurs ne seront pas de simples témoins : ils auront le pouvoir d’influencer l’histoire, de la réécrire à leur manière.

Leur succès ne se dément pas : à chaque représentation, entre 30 et 40 spectateurs répondent présents. Une belle preuve que la magie opère et que leur connexion avec le public est bien réelle.

Et puisque chez eux, rien ne se passe jamais comme prévu, laissons-leur le mot de la fin :

Máni : « Sól, tu as tous les ingrédients ».

Sól sort un cocktail Molotov de son sac.

Máni : « Attends… il manque quelque chose… ».

Sól et Máni ont besoin de vous, cher public, pour compléter la recette. Alors, prêts à jouer ?

Infos pratiques :

Dimanche 30 mars 2025, 10h30

Bibliothèque de Sainte-Croix

