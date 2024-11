Comment se prémunir des vols et arnaques

Ciblées par des délinquants, les personnes âgées sont confrontées à des situations où elles doivent rapidement détecter le danger. Un adjudant de la police cantonale leur donne des clés.

Dans les cas de vols à la tire ou à l’astuce, des escroqueries par téléphone ou par mail, les personnes âgées sont facilement ciblées par des truands, qui comptent sur leur difficulté potentielle à réagir rapidement pour tenter de les dépouiller. Documentés par des caméras de surveillance, des délits réels, survenus à Pully, Morges, Yverdon ou encore Moudon, présentés mercredi dernier à Sainte-Croix par l’adjudant Pascal Fontaine, chef de la division criminalité de la gendarmerie vaudoise, attestent de leur variété comme de leur fréquence. Réunies à l’Espace Alexei Jaccard, une vingtaine de personnes avaient répondu à l’invitation du nouveau comité de l’AVIVO, qui avait mis la conférence de la gendarmerie à son programme d’automne. C’est peu dire que l’auditoire était attentif, et compatissant avec les victimes. Comme avec cette personne âgée, suivie à son insu par des malfrats lorsqu’elle avait retiré 10’000 francs à la banque, et placé l’enveloppe dans son sac à main, qu’ils ont réussi à lui subtiliser.

« Mais pourquoi avoir autant d’argent sur soi ? », souffle une grand-maman. Le policier ne juge pas, mais recommande : « si vous projetez un cadeau de Noël en argent à vos enfants, demandez-leur de vous accompagner à la banque ! ». Il conseille aussi de garder son argent sur soi, dans une poche ou un sac ventral.

Dire « non »

Le vol a ses classiques : outre le vol simple, par exemple du sac à main laissé dans le chariot pendant que sa propriétaire cherche un produit à l’étalage, la stratégie du vol dit à l’astuce est très fréquemment utilisée par les malfaiteurs. La victime est distraite par un individu, qui lui demande gentiment un service ou un renseignement, tandis qu’un.e autre s’empresse de fouiller son sac à main ou son sac à dos et de s’emparer des valeurs qui s’y trouvent. « N’hésitez pas à dire non si un.e inconnu.e vous demande un service », recommande le policier. Et pour peu que la voleuse ou le voleur trouve la carte bancaire et un papier sur lequel le code est inscrit, le premier distributeur d’argent rencontré sera synonyme de jackpot pour les malfrats. « Ne gardez jamais votre carte et votre code ensemble, mais dans des poches séparées », enjoint le policier. Et en cas de vol, avertissez immédiatement la banque pour faire bloquer votre compte.

Le démarchage à domicile n’est pas toujours le fait de personnes bien intentionnées. « Surtout ne pas laisser entrer des vendeurs ambulants chez vous », conseille l’adjudant Pascal Fontaine. Il recommande aussi d’éconduire les personnes qui se réclameraient de la police, d’une banque ou d’un service quelconque. « Ni votre banque, ni la police ne vous demandera jamais de remettre votre carte bancaire à une personne qui viendrait à la porte. Si on vous contacte dans ce sens, prévenez immédiatement la police, au N°117 ».

L’AVIVO prévoit d’agender une nouvelle conférence avec la gendarmerie au printemps prochain. Elle traitera plus particulièrement des escroqueries sur Internet. Là aussi, le panel est large, de la vente de voiture ou d’objets dont l’acquéreur ne verra jamais la couleur alors qu’il a payé jusqu’aux arnaques aux sentiments, qui permettent à des individus ou des réseaux basés à l’étranger d’abuser de la crédibilité de leur victime pour leur soustraire des sommes parfois mirobolantes.