Cédric Roten quitte la Municipalité de Sainte-Croix au 31 décembre 2024

Le syndic sainte-crix quittera ses fonctions municipales et de Député à la fin de l'année pour des raisons professionnelles. Cédric Roten a été nommé par le Conseil d'État vaudois comme nouveau directeur de l'École technique et école des métiers de Lausanne (ETML). Il succédera à Christophe Unger. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en télécommunication de la HES-SO Valais et d’un diplôme fédéral d’aptitude pédagogique, le Sainte-Crix est actif depuis plus de 20 ans dans le domaine de la formation professionnelle. «Il dispose d’une solide expérience pédagogique. Sa vision d’ensemble, ses compétences managériales et ses connaissances de l’environnement économique lui permettront d’assurer avec succès la direction de l’ETML», communique le Conseil d'État vaudois. Il prendra ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2025.

«Cette nouvelle fonction est incompatible avec la poursuite de ses mandats politiques cantonaux et locaux», communique l'Exécutif sainte-crix qui «lui adresse ses remerciements les plus sincères pour son engagement au service de la collectivité durant toutes ces années». Cédric Roten quittera donc également son poste de Député au Grand Conseil à la même date. «Dans ses fonctions, Cédric Roten a toujours œuvré à la défense et à la promotion des intérêts et des valeurs de notre communauté et de notre région», ajoute le collège municipal.

L'élu socialiste est entré au Conseil communal en 2006, puis à la Municipalité de Sainte-Croix en juillet 2011, pour ensuite occuper le rôle de syndic depuis juillet 2019. Il avait d'ores et déjà laisser entendre ne pas vouloir briguer un nouveau mandat municipal à l'issue de la législature actuelle.



Election complémentaire

La Municipalité de Sainte-Croix devra donc compter sur une nouvelle ou un nouveau membre dès le 1er janvier 2025. La fonction de syndic sera également à repourvoir. «Une élection complémentaire à la Municipalité sera organisée le 24 novembre prochain», informe l'Exécutif sainte-crix. Elle sera suivie de l'élection pour la syndicature. Le nouvel Exécutif, sauf autre démission, fonctionnera durant les 18 mois restant de la législature actuelle qui prendra fin en juin 2026.



Infos et compléments dans notre édition papier du mercredi 2 octobre



JSCE/Com.