Carnaval 2023 tire sa révérence : premier bilan réjouissant 

On trouve encore ici et là des confettis éparpillés au sol dans les rues, signe qu’il est bien passé par là. Après un gros week-end de fête, Sainte-Croix s’est réveillée avec une légère gueule de bois, la tête encore pleine d’images de Vikings déambulant et les oreilles résonnant de guggenmusik. Quelques jours après la fin de la manifestation, la cantine tout juste démontée, l’heure est déjà au premier bilan.

Une météo à faire pâlir d’envie, des soirées sans accrocs et une belle participation sur l’ensemble de l’événement, on peut dire que l’édition 2023 du Carnaval de Sainte-Croix a été un succès. Les chiffres manquent encore mais Nathan Vienet, président du comité du Carnaval, se dit satisfait. Après deux ans d’absence due au Covid, la manifestation semble avoir su rassembler Sainte-Crix et carnavaliers de passage, et les quelques nouveautés mises en place ont été dans l’ensemble plutôt bien reçues par le public.

Les nouveautés

Le système de paiement cashless, c’était la grande nouveauté du Carnaval 2023 dont l’usage, et l’accueil par les utilisateurs, inquiétaient les organisateurs. Il fallait que le public joue le jeu des bracelets et des cartes rechargeables, ce qui semble avoir été le cas. Des professionnels de Weezevent, la société partenaire, étaient présents durant tout le week-end pour assister les personnes en difficulté (cartes perdues, notamment). D’après leur bilan, pas de problèmes particuliers, et pour les organisateurs, une « masse de travail » en moins (en termes de gestion de caisse notamment) qui en soi justifie que le système soit reconduit l’année prochaine. Les carnavaliers, eux, ont jusqu’au 13 mars pour récupérer l’argent chargé sur les supports cashless.

Deux salles, deux ambiances, c’était aussi le projet des organisateurs pour cette édition. L’artiste Brice s’est donc livré à l’animation de minuit à 4h du matin dans le caveau « annexe », cette année géré par la Société de Jeunesse de L’Auberson, tandis que le DJ Igor Blaska faisait danser sous la cantine. La fréquentation a bien fonctionné dans les deux espaces, selon Nathan Vienet qui s’est dit heureux qu’il y en ait eu pour tous les goûts grâce à ces lieux distincts.

Bénévoles, le plus gros manque de cette édition

Si le président estime que ce Carnaval a bien fonctionné de manière générale, il relève toutefois la pénibilité engendrée par le manque de bénévoles cette année. « Ça nous a clairement compliqué la tâche pour la tenue du vestiaire et de la cuisine », reconnaît-il. « On a trouvé des responsables cuisine au dernier moment, mais la formation était très courte et a dû être faite le jour même, ce qui nous a rajouté du travail en plus de tout le reste ». Face à cette pénurie de bénévoles, une tendance qui semble se confirmer depuis la reprise des activités post-Covid, la solution pourrait être de simplement renoncer à la cuisine pour la prochaine édition. « Ce serait un manque à gagner, mais on resterait dans le budget prévu au final », estime Nathan Vienet. « Si des foodtrucks et des restaurants louent un emplacement sous la cantine, cela générerait également des rentrées d’argent ».

Un bilan financier qui reste à faire

Malgré cette ombre au tableau, le président de la Société considère l’événement comme réussi et salue le travail de toute la Société du Carnaval, des partenaires et des bénévoles sans qui rien ne serait possible. « Le meilleur bilan qu’on puisse tirer, c’est que la population soit contente, qu’elle ait passé du bon temps », conclut-il, les yeux encore fatigués des courtes nuits derrière lui.

Le 13 mars passé, l’heure sera à une analyse plus fine du bilan financier de la manifestation. Avec le souhait du comité que les efforts fournis pour réduire les dépenses et respecter le budget alloué aient porté leurs fruits.

Un retour remarqué des barbouilleurs

« Tags racistes et homophobes », Carnaval « entaché par des barbouilleurs », la couverture du Carnaval de Sainte-Croix par la presse cantonale a suscité une certaine déception chez les organisateurs. Si ceux-ci ont tenu à s’excuser via la page Facebook de l’événement, ils ont rappelé ne pas être affiliés à l’opération des barbouilleurs, auteurs des messages peints sur les devantures des commerçants.

Rappel des faits : parmi la vingtaine de vitrines que les propriétaires ont découvertes taguées vendredi matin, quelques-unes étaient affublées de messages au goût douteux. Trois commerçants auraient informé la Société du Carnaval avoir été choqués par ces contenus, et l’un d’eux envisageait de porter plainte. Interrogés, le responsable communication du Carnaval, Jordan Hertig, et le syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten, ignorent si une plainte a été finalement déposée. « Ces messages ne correspondent pas aux valeurs que porte la Ville de Sainte-Croix et il faut les condamner », a rappelé le syndic. « Mais je trouve dommage, par rapport à tout l’investissement qui a été fait, que ce soit la seule chose dont parlent certains médias. Car ce Carnaval 2023 était aussi une magnifique manifestation, les gens ont eu du plaisir, les bénévoles ont fait un travail extraordinaire ».

Groupement anonyme, que l’on trouve dans plusieurs Carnavals, les barbouilleurs n’avaient plus apposé leurs messages satiriques sur les devantures des commerces de Sainte-Croix depuis plusieurs années.

Si la satire fait intrinsèquement partie de la tradition du Carnaval, il semblerait qu’elle doive elle aussi composer avec les réalités de son époque et les limites que celle-ci fixe aujourd’hui à ne pas dépasser.