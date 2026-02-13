Brigandage au Grand Hôtel des Rasses

Un brigandage s’est produit vendredi matin 13 février vers 7h30 au Grand Hôtel des Rasses.

Contactée, la Police cantonale vaudoise précise que, d’après les premières constatations, deux individus sont en cause. Ils ont quitté les lieux et sont actuellement recherchés. Un dispositif de recherche a été déployé. Aucun autre élément n’est communiqué pour l’heure sur le déroulement des faits.

Par ailleurs, une tentative de vol est survenue le jeudi 12 au soir chez Vuissoz, à la rue Centrale à Sainte-Croix. Selon la Police cantonale, un individu s’est introduit dans l’établissement, sans emporter de butin, avant de quitter les lieux précipitamment. La gendarmerie a été engagée et des recherches sont en cours.

L’adjudant Pascal Fontaine, chef de la Divison prévention et criminalité et porte-parole de la Police cantonale vaudoise, précise que les deux affaires ne semblent pas être liées à ce stade de l’enquête.