Brigandage à Sainte-Croix

Lundi 15 juin 2026, en fin d’après-midi, des individus ont commis un brigandage dans un logement à Ste-Croix. Un important dispositif policier a permis d’interpeller les cinq auteurs présumés. Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont ouvert une instruction pénale.

Lundi 15 juin 2026 vers 16h50, la Centrale vaudoise police (CVP) a été informée qu’un brigandage venait d’être commis dans un logement à Ste-Croix. Plusieurs individus ont pénétré dans l’habitation et ont menacé une femme avec une arme de poing avant de la ligoter et la bâillonner à l’aide de ruban adhésif. Bien que particulièrement choquée, la victime n’a pas été blessée. Les auteurs se sont ensuite enfuis, en emportant notamment du numéraire et des produits stupéfiants.

Rapidement, un important dispositif policier a été mis en place. Cinq individus ont été interpellés peu après les faits à bord d’un véhicule sur le territoire vaudois. Il s’agit de deux mineurs, ressortissants suisse et français, âgés de 16 et 17 ans. Les trois autres individus, ressortissants suisse, érythréen et kosovar, sont âgés de 19, 20 et 21 ans. Les cinq personnes interpellées habitent dans la région du Nord vaudois.

Le Ministère public et le Tribunal des mineurs ont été avisés. Une enquête a été ouverte et les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la Police de sûreté. A ce stade de l’enquête, les premiers éléments recueillis indiquent que le mobile des auteurs pourrait être lié à la présence de produits stupéfiants dans ce logement. Les cinq prévenus ont été placés en détention provisoire.

Cet événement a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, appuyées d’un hélicoptère d’Heli Lausanne ainsi que de la brigade canine, du personnel de la Police de sûreté, de la Police du Nord vaudois et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Communiqué du Ministère public