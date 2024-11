Arrêté d’imposition maintenu pour 2025

Le Conseil général a tenu sa séance vendredi soir dernier, deux préavis étaient à l’ordre du jour et ont été acceptés à l’unanimité.

Après la nomination de Monsieur Pascal Jaquier au poste de vice-président pour la période courant jusqu’au 30 juin 2025, et en l’absence de communications municipales, il a été question des travaux à entreprendre pour la récupération des eaux de surface au Chemin Champs Prodon (préavis 03-2024).

En effet, les fortes pluies de l’été dernier ont provoqué un débordement d’eau sur le chemin cité plus haut, afin d’éviter toutes nouvelles mésaventures, la Municipalité doit procéder à l’installation d’une grille de récupération des eaux du chemin vicinal montant à proximité de l’une des propriétés et à la pose de retenues aux diverses entrées des propriétés situées en aval du chemin. L’entreprise Weibel a été mandatée afin de chiffrer ces travaux, l’offre comprend en outre l’exécution d’un caniveau, la pose d’une fosse d’infiltration et d’un guidage d’eau de surface pour quelques parcelles. Le devis s’élève à 16946 frs. Afin d’éviter de futurs problèmes, la Municipalité demande au Conseil général l’autorisation d’effectuer ces travaux et, pour ce faire, d’accorder un crédit de 17000frs. Le préavis est accepté.

Quant à l’arrêté d’imposition, la commission de gestion et des finances a évoqué une éventuelle baisse d’impôts mais, suite aux informations détaillées fournies par la Municipalité concernant l’évolution et les incertitudes relatives à différents postes de comptes communaux, notamment l’augmentation des charges concernant l’instruction publique et la participation à l’UAPE-Les Trolls, ainsi que des frais très élevés pour l’entretien de la forêt qui subit les attaques du bostryche, la commission propose au Conseil d’accepter la préavis tel que présenté pour 2025, ce dernier obtient l’aval des conseillers.

Divers

Le président lit une lettre, sous forme de postulat, concernant l’éclairage public, actuellement l’éclairage est diminué de 22h55 à 4h55 et il semblerait qu’une partie du village bénéficie de plus d’éclairage que l’autre… au vote, les avis sont partagés, mais le postulat est remis à la Municipalité afin que celle-ci réétudie le problème.

Puis les discussions portent sur les routes et les travaux, la route cantonale est-elle terminée ? À quoi correspondent les travaux sur la route entre Bullet et Mauborget ? Il semblerait que Romande Énergie a de la peine à planifier et annoncer ses interventions…

Pour terminer sur une nouvelle réjouissante, la nouvelle table panoramique attire un grand nombre de visiteurs et, par beau temps, il n’est pas rare que le parking soit totalement occupé !