Arnaud Petitpierre s’est porté volontaire pour assurer la présidence

Après deux années de vacance, la fonction de président du comité de la Société coopérative de la piscine a enfin été repourvue. C’est Arnaud Petitpierre, membre du comité depuis deux ans, qui a repris le flambeau depuis l’assemblée générale du 8 octobre dernier.

Fraîchement débarqué au poste de président, Arnaud Petitpierre le reconnaît : il va encore devoir se mettre au courant de nombreux aspects entourant l’avenir de la Société coopérative de la piscine. Mais qu’importe, la reprise de cette charge au sein du comité est un soulagement, notamment pour le municipal Yvan Pahud qui en assurait, en quelque sorte, l’interim depuis 2022. « La commune de Sainte-Croix a assumé ses responsabilités en l’absence d’un président et fait le maximum pour pouvoir offrir une piscine à la population. La bourse communale s’est occupée de la comptabilité et de l’organisation de la saison, Alexandre Jaques a assumé le secrétariat et j’ai fait le joint en menant les séances, mais aujourd’hui je suis content que quelqu’un de jeune, de local et qui fait partie du comité reprenne ce poste », explique Yvan Pahud.

Les mains dans le chlore

La légitimité d’Arnaud Petitpierre pour occuper cette fonction semble presque couler de source car pour ce natif de Sainte-Croix, âgé de 36 ans, l’univers de la piscine est un bassin connu. Cela fait en effet vingt ans qu’il travaille pour l’entreprise Pury Paysagiste SA, où il est aujourd’hui responsable piscine. « Même s’il y a des normes plus restrictives pour la piscine publique, une piscine fonctionne de la même manière que ce soit dans le domaine privé ou public », explique-t-il. C’est justement ses connaissances techniques qui l’amènent à être recruté par François Béguin (ancien président), pour rejoindre le comité en 2022. Deux ans plus tard, Arnaud Petitpierre décide de se proposer pour reprendre une présidence qui, il est vrai, peinait à trouver preneur. « Il n’y avait personne de motivé à le faire, et je voulais que la Société puisse continuer à fonctionner avec un président. Donc je me suis dit pourquoi pas ? La piscine de Sainte-Croix me tient à cœur. Ici, tout le monde a quasiment appris à nager là-bas, on y a des souvenirs ». D’ailleurs, aujourd’hui, même s’il possède une piscine privée, sa conjointe et ses deux filles apprécient toujours, explique-t-il, de fréquenter la piscine de Sainte-Croix en été.

Un avenir qui reste à définir

Un seul objectif pour Arnaud Petitpierre pour sa nouvelle présidence : faire tourner la Société et la piscine. En tout cas jusqu’à une nouvelle configuration de la gestion de la piscine qui pourrait survenir une fois les travaux de rénovation aboutis. En effet, pour soulager le comité, une piste de reprise de la gestion du site par les Frères Gasser, dans un partenariat public-privé, a été évoquée durant la dernière assemblée générale. Les tâches du comité de la Société de la piscine seraient alors à définir.

Mais pour l’heure, celui-ci, par l’intermédiaire de son nouveau président, reprend à sa charge la recherche d’un ou une nouvelle tenancière de la buvette (Laetitia Jakob et Isabelle Dessonaz ne souhaitant pas réitérer l’expérience) et de gardes-bains. Thibaut Pillard a en effet annoncé son intention de vouloir s’occuper des travaux de début et de fin de saison, des contrôles techniques et de l’analyse de l’eau, mais ne plus devoir assumer le gardiennage des bassins à l’avenir.

Le challenge n’est pas sous-estimé par Arnaud Petitpierre qui pourra toutefois compter sur le soutien du comité et de la commune. « On sera toujours là pour assurer que cette piscine fonctionne », assure Yvan Pahud.

Le recrutement devrait démarrer dès la fin de l’année.