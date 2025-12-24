À l’AVIVO, un repas partagé sous le signe de la convivialité

Ils étaient plus d’une vingtaine, ce midi, à pousser la porte de la cuisine de l’Hôtel de Ville pour partager bien plus qu’un repas. Membres de l’association AVIVO, les seniors se sont retrouvés autour d’une grande table décorée avec soin par le comité, recréant une ambiance de fêtes de fin d’année à la fois chaleureuse et joyeuse.

Dès l’arrivée, les poignées de main se succèdent, les sourires s’échangent, les blagues fusent. On se reconnaît, on se taquine, on s’enquiert des nouvelles. Ici, on ne se presse pas : on prend le temps de se retrouver, de discuter, de savourer ces retrouvailles attendues. Le but de ce repas est simple et essentiel à la fois : être ensemble et maintenir des liens précieux.

Un repas canadien aux saveurs du fait maison

Le menu, orchestré par Jocelyne Karlen, membre du comité, reposait sur le principe du repas canadien : chacun apporte un plat, salé ou sucré, à partager. Pour débuter les festivités dès l’apéritif, un membre avait même apporté de l’absinthe, dégustée avec modération et surtout avec fierté. Un clin d’œil assumé au terroir local et à cette boisson longtemps mise à l’écart, qui retrouve aujourd’hui sa place dans les moments de partage. Loin de tout excès, il s’agit avant tout du symbole d’une tradition qui se transmet et se redécouvre.

Très vite, les tables se sont couvertes d’une multitude de mets préparés maison, témoignant du savoir-faire et de la générosité des participants. Quiches aux tomates, charcuterie, pizzas maison : il y en avait pour tous les goûts et toutes les envies.

Côté douceurs, les desserts rivalisaient de gourmandise : tarte courge-gingembre, biscuits de Noël, mousse à l’ananas ou encore tarte à la raisinée. Autour des plats, les discussions vont bon train, les recettes s’échangent, les souvenirs aussi. « Tout le haut du Balcon est représenté », sourit Jocelyne Karlen, avant de nuancer : « À une exception près : Mauborget. Ils sont encore un peu frileux, surtout à cause des transports. C’est le nerf de la guerre. » Une réalité bien connue du comité, qui continue néanmoins d’œuvrer pour rassembler le plus largement possible et faciliter la participation de tous.

Vin chaud, terroir et chaleur humaine

Impossible de passer à côté du vin chaud, unanimement salué. « C’est l’un des meilleurs que j’aie goûtés », glisse un convive, sourire aux lèvres. La boisson a été concoctée par Thierry Moss, caissier de l’association. Son secret ? Un Côte-du-Rhône plutôt qu’un vin suisse jugé plus âpre, et une touche de miel pour arrondir les saveurs. Un détail qui fait toute la différence et contribue pleinement à l’atmosphère chaleureuse de la rencontre.

Au fil des heures, la cuisine de l’Hôtel de Ville s’est transformée en véritable lieu de vie. On se ressert, on change de place, on prolonge les conversations. Les rires résonnent, les regards se croisent avec bienveillance. Ce repas illustre parfaitement le rôle essentiel joué par l’AVIVO : offrir des moments de rencontre, de partage et de chaleur humaine, dans un cadre simple mais profondément convivial.

Qui sait ? L’an prochain, les seniors de Mauborget viendront peut-être en traîneau — car derrière la boutade, les transports restent le véritable enjeu.