À Bullet, Doris et Yves Grivel façonnent la terre et le temps

Il faut parfois prendre un peu de hauteur pour revenir à l’essentiel. À Bullet, dans leur nouvel atelier baigné de lumière, Doris et Yves Grivel ont installé leurs tours de potier, leurs outils, leurs fours… et toute une vie consacrée à la terre.

Le couple se connaît depuis l’adolescence. Ils avaient à peine quinze ans lorsqu’ils se sont rencontrés sur les bancs du gymnase. Dans les années 1970, alors que souffle un vent de liberté et de quête de sens, ils choisissent ensemble la voie artistique et rejoignent l’École des arts décoratifs de Genève, où ils étudient la céramique entre 1974 et 1978.

À cette époque, l’école est un véritable laboratoire d’idées. Artistes, philosophes et enseignants humanistes y interrogent le visible autant que l’invisible. Très vite, la terre devient leur matière d’élection. L’argile fascine par sa plasticité et sa dimension presque originelle : elle retient l’eau, accompagne les débuts de la vie et traverse de nombreux récits fondateurs. Entre les mains du céramiste, la forme apparaît lentement, guidée par les gestes avant d’être révélée par le feu.

Une vie entre création et transmission

En 1985, Doris et Yves Grivel s’installent à Sainte-Croix et reprennent l’ancien collège de La Chaux. Yves deviendra enseignant en arts visuels de 1993 à 2015, tandis que Doris partage son temps entre la vie familiale, l’éducation de leurs deux fils et l’animation d’ateliers de céramique.

Pendant près de vingt ans, ils développent également un vaste espace de travail dans les anciennes usines Leclanché à Yverdon, où élèves et passionnés viennent expérimenter tournage, modelage ou façonnage à la plaque.

La transmission occupe une place centrale dans leur parcours. Pour eux, la céramique ne se limite pas à la fabrication d’objets : elle invite à réfléchir à la relation que nous entretenons avec ce qui nous entoure. Chez Doris Grivel, une tasse n’est jamais simplement utilitaire : elle évoque un moment de partage, un café entre amis, parfois même l’écho lointain des paysages où pousse le grain.

Un atelier ouvert sur la montagne

Amoureux de la montagne, Doris et Yves ont trouvé à Bullet un lieu qui leur ressemble. Leur nouvel atelier s’ouvre sur un paysage jurassien ample et lumineux. Les cours y ont repris à la fin du mois de février. Ils enseignent désormais ensemble les mardis, mercredis et jeudis, accueillant adultes et enfants. « Les enfants nous stimulent énormément », confient-ils volontiers. Leur spontanéité nourrit la créativité et rappelle que l’apprentissage circule dans les deux sens.

Deux fours permettent de cuire les pièces façonnées dans l’argile, tandis que les élèves découvrent différentes techniques : tournage, modelage, façonnage à la plaque ou émaillage. Une fois par mois, des animations et événements feront également vivre ce nouvel espace. Pour marquer cette nouvelle étape, une journée portes ouvertes aura lieu le 9 mai, de 10h à 17h, invitant le public à découvrir ce lieu de création et le travail du couple.

Après plus de quarante ans passés à explorer la terre, Doris et Yves Grivel regardent pourtant l’avenir avec la même énergie qu’au premier jour. À les entendre parler de ce lieu, une chose est sûre : la matière, le feu et la transmission continueront longtemps encore à nourrir leur quotidien.