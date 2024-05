27e journée romande du patchwork

Cet art qui nous vient des États-Unis d’Amérique reste peu connu en Suisse, pourtant il y est aussi pratiqué à échelle non négligeable, puisque chaque année ou presque, une quarantaine de clubs de patchwork de Suisse et pays voisins se retrouvent lors de la journée romande.

Et cette année, c’est le club de patchwork de L’Auberson « Allopatch » qui a organisé cette journée festive, accueillant quelque 180 couturières amateures. Un gros challenge pour ce petit club qui a pu compter sur l’aide des membres de leurs familles et de nombreux bénévoles, dont les jeunes du « camp de ski FVJC 2025 » à Bullet. Elles ont également pu combiner leurs forces – pour la préparation de la salle et sa désinstallation – avec celles des membres de la paroisse du Balcon du Jura qui proposait, le lendemain dans le même lieu, sa traditionnelle fête annuelle.

La présidente du club, Laurence Tagini, a d’abord accueilli l’assemblée avec une petite présentation touchante des membres de son groupe, alors toutes vêtues d’un tablier confectionné pour l’occasion, dans le style de chacune. Ainsi facilement reconnaissables, elles ont pu répondre efficacement aux attentes des participantes tout au long de la journée.

Le Syndic Cédric Roten – répondant favorablement à l’invitation des patcheuses – a ensuite pris la parole et présenté les atouts de la commune de Sainte-Croix et de ses environs ; évoquant la situation géographique, les spécialités culinaires, les nombreux hameaux et le riche assortiment de commerces et d’associations de la région.

La journée s’est poursuivie par l’intervention de Gaelle Morend Jaquet, une femme-entrepreneuse qui a été l’une des pionnières en Suisse à proposer – par l’intermédiaire de sa e-boutique « Au fil de la nature », des tissus imprimés écologiques et les molletons en fibres naturelles. Sous forme de conférence, elle a expliqué les qualités des tissus certifiés ainsi que les labels BIO et Oekotex, et a su éveiller quelques consciences au sein de l’auditoire.

Le « Show and Tell », habituelle exposition vivante des œuvres réalisées au cours de l’année, a permis à plusieurs clubs de présenter des tableaux plus originaux et colorés les uns que les autres. Quant à l’atelier de l’après-midi, il avait pour but de débuter une œuvre commune sur le thème de l’Arbre de vie qui, une fois terminée, sera offerte à l’institution du même nom.

Les organisatrices avaient également convié des professionnels en mercerie. Cinq boutiques, dont Espace Mode de Sainte-Croix, ont donc garni leur stand et ravi les acheteuses qui ont ainsi pu agrémenter, entre autres, leur collection de tissus. Pour l’occasion, les patcheuses locales avaient confectionné 200 porte-monnaies qu’elles ont offerts aux participantes en guise de souvenir.

Laurence Tagini relève la bonne ambiance de la fête : « La journée s’est très bien déroulée et je souhaite remercier toute l’équipe d’Allopatch ainsi que les bénévoles et les membres de la paroisse qui ont magnifiquement travaillé pour cette belle réussite. La présentation de la région par notre syndic a été « un plus » et nous lui en sommes reconnaissantes. »