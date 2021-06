Vers des parkings d’échange à la gare

La Municipalité aimerait financer une étude préliminaire en vue de réaliser des aménagements pour les bus et des parkings d’échange pour les voitures et les deux roues à la gare de Sainte-Croix.

La modernisation des installations ferroviaires et de sécurité en cours par la compagnie Travys sur le site de la gare de Sainte-Croix sera terminée à la fin de l’année. Elle s’accompagne de la construction d’une nouvelle halle ferroviaire, ainsi que de la mise en conformité des quais pour les rendre accessibles aux personnes souffrant de handicap (LHand). De son côté, la Municipalité souhaite réaménager la place de la gare afin de la rendre « plus performante et plus attractive ». Lors de la prochaine séance du Conseil communal, le 21 juin prochain, elle sollicitera de l’organe délibérant un crédit de 107’000 francs, destiné à financer une étude préliminaire. Une dépense partagée avec le Canton qui subventionne 45 à 50 % du coût des études et de la construction des aménagements.

Neuf mois d’étude

Dans les grandes lignes, l’interface prendra place dans un périmètre à cheval sur le domaine public communal et le bien-fonds propriété de la Compagnie Travys. Il offrira des aménagements pour les bus, pour les piétons ainsi que des places de parc pour les voitures et les deux-roues. L’étude devra tout d’abord repérer d’éventuels dysfonctionnements, identifier les besoins ainsi que les contraintes d’un tel aménagement. Un concept d’organisation sera ensuite établi avec diverses variantes. Celle qui sera retenue fera l’objet d’un avant-projet qui définira l’implantation, le dimensionnement de l’interface routière ainsi que le traitement des différents modes de déplacement qui l’utiliseront. L’étude devrait prendre environ neuf mois.

Bois local

Lors de la même séance, les conseillers communaux se prononceront sur le crédit de construction de la nouvelle salle de gymnastique VD2 au collège de la Gare, soit un montant de 6,115 millions de francs. Présenté déjà à plusieurs étapes du projet dans les colonnes du JSCE, le bâtiment sera réalisé en bois local, sapin ou épicéa, et préfabriqué en atelier. Les façades seront revêtues d’un bardage en sapin blanc pré-grisaillé et les fenêtres réalisées en bois-métal.

Les locaux pour les psychologues, psychomotriciens et logopédistes scolaires seront accessibles par une entrée indépendante. 320 m2 de panneaux solaires photovoltaïques seront posés. Le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage à distance géré par le Groupe E. La réalisation pourrait être terminée au printemps 2023 selon le préavis.

L’adaptation des systèmes de chauffage de six bâtiments communaux, desservis depuis 1971 par un réseau communal en vue du transfert de ce dernier au Groupe E sera également soumis à l’organe délibérant le 21 juin. Le réseau communal construit en 1971 concerne l’Hôtel de Ville, le bâtiment de La Conversion où se trouve la centrale de chauffe, le collège de la Poste, le bâtiment Métiers 3, la salle de gymnastique de la Poste et les wc publics. Ce réseau est vétuste. Il en coûtera 390’000 francs pour installer des échangeurs de chaleur à l’entrée des bâtiments, afin d’assurer une circulation et une régulation indépendante pour chaque corps de chauffe.

L’augmentation de la clientèle desservie par le réseau de chauffage à distance impose également l’agrandissement de la surface de dépôt des plaquettes, au lieu-dit la Combe de Ville. Le hangar sera prolongé en direction de l’ouest pour porter la surface à 1068 m2. Elle pourra accueillir 1000 m3 supplémentaires, portant la capacité du stockage à 3000 m3. Le crédit demandé au Conseil communal se monte à 352’000 francs.