Une valse à vingt temps

Au même titre que la boîte à musique qui est un des emblèmes de Sainte-Croix, la famille Baud est synonyme de la valorisation muséale d’objets aux croisements de la mécanique de précision, de la clarté sonore et de l’esthétisme.

En 1955, la fratrie Baud a fait de l’Auberson le lieu où le grand public se laisse bercer par les instruments de musique mécanique. Depuis 1997, l’institution privée et autofinancée peut compter sur le soutien de l’Association des Amis du Musée Baud (AAMB). À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’AAMB a programmé samedi 23 septembre une journée de fête pour les cinq sens.

La journée, une brocante spécialisée a été organisée dans la Salle de Gym de L’Auberson. Nombre de marchands venant des quatre coins de la Suisse s’y sont retrouvés. « Le soleil au rendez-vous, il n’y a pas eu une affluence massive. Les collectionneurs et les curieux n’ont pas été déçus par les objets à découvrir et à acquérir. Des pièces d’exception ont côtoyé des perles plus modestes chargées d’histoire. Il y en a eu pour toutes les bourses », affirme Véréna Clausen, la présidente des Amis du Musée.

L’éventail des œuvres en vente relate l’état du marché. La génération née à l’ère du cd ne s’intéresse que moyennement à l’évolution technique grâce à laquelle aujourd’hui la musique est omniprésente dans leur quotidien. Récemment, les vinyles et tourne-disques sont revenus à la mode. La qualité sonore propre à la mécanique a été redécouverte. Mis à part ces nouveaux adeptes, le grand public se contente des engins digitaux sans trop avoir l’œil pour l’histoire de la sonorité.

D’un côté, une quantité considérable d’objets précieux à des prix abordables est à vendre. De l’autre côté, la survie de collections de valeur telle que celle de la famille Baud est mise en péril.

Le soir, un repas avec concert a été mis sur pied par l’AAMB. 50 membres ont dîné en écoutant les chansons du Bel Hubert. « Le musicien-compositeur d’origine jurassienne est généreux et drôle. Sa tendresse et sa passion pour la mélodie fait l’écho de notre société ; 184 membres d’horizons différents qui partagent un amour pour la sonorité, les boîtes à musique et les automates » précise la pétillante présidente.

Arlette Baud et Michel Bourgoz, les responsables du musée, ont été émus par le dynamisme et l’ardeur avec lesquels l’association les a épaulés. Au fil des années, les expositions temporaires et les concerts ont séduit maintes personnes. Outre les animations organisées au musée, les Amis ont permis la rénovation d’une dizaine d’instruments.

À l’heure où l’avenir du musée se dessine du côté de la fusion dans un pôle muséal, le samedi des 20 ans du AAMB rappelle la valeur de ce patrimoine, la beauté qui émane des instruments et l’amitié qu’ils inspirent.