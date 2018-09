Une société bien musclée

Depuis 1868, la F.S.G. La Sagne matérialise l’adage: l’esprit sain dans un corps sain. Pour marquer ce saut dans le temps, des festivités ont été organisées dont le week-end du 150e anniversaire. Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, le local et ses pourtours se sont transformés en environnement jubilatoire. Parmi les présents : les membres et anciens membres, des athlètes d’autres sociétés ainsi que l’invité d’honneur, Pascal Broulis, conseiller d’État. Au programme : une figure de style de la convivialité.

À l’origine un résumé d’exercices militaires, la gym a évolué. Variées et dansantes, les démonstrations l’ont attesté. Les actes individuels des gazelles de Vallorbe, les productions au sol des sportifs de Baulmes ou encore les pyramides des acrobates de La Chaux sont des échantillons de prouesses chorégraphiques. La participation de ces sociétés amies révèle de la synergie. En effet, plus que des clubs voués aux activités physiques, les groupes de gymnastique sont des communautés. Les tablées et les activités en font preuve.

Le samedi soir, 120 personnes ont discuté autour des petits plats. Après un buffet de desserts à se lécher les babines, la cerise sur le gâteau : un concert d’After Midnight. « Le but est d’offrir un moment de retrouvailles à tous ceux et celles qui ont fait ou font partie de la F.S.G. La Sagne », explique Yoan Graf, le président.

Le dimanche après-midi à l’affiche: un rallye plutôt adressé aux enfants et aux familles. Au long du parcours agile ponctué de douze postes, les participants ont répondu à des questions. Certaines étaient relatives au passé, d’autres à la vie actuelle de la société.

Souvenirs et vieilles taquineries ont ponctué le week-end. L’événement a permis de refaire le plein de nouvelles histoires, de perpétuer la tradition conviviale.