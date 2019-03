Une personne blessée dans une collision frontale à Sainte-Croix

Alors qu'il circulait en direction des Replans, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans le contour du «Petit Paris» jeudi 14 mars en début de soirée. Il s'est déporté sur la voie de circulation opposée et est venu percuter frontalement une voiture arrivant normalement en sens inverse. Légèrement blessée, sa conductrice a dû être désincarcérée de son véhicule par les pompiers du SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte. Elle a été prise en charge par une ambulance du Centre de secours et d'urgences du Nord vaudois et de la Broye pour être acheminée aux établissements hospitaliers du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Le conducteur du second véhicule impliqué n'a pas été blessé. Trois patrouilles de gendarmerie sont également intervenues sur les lieux. La route a dû être fermée le temps des opérations de secours. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.