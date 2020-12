Une offre «royale» pour six mois de films en salle : accès illimité à toutes les séances

Le Cinéma Royal lance l’opération « T’es Royal », un abonnement de six mois, permettant de visionner 120 films au prix de 120 francs. Le but ? Que la population découvre ou redécouvre le plaisir de voir des films dans la salle obscure.

Les cinémas, théâtres, salles de concert et de spectacle ont été particulièrement touchés par les effets de la crise sanitaire. Financièrement, bien sûr, mais culturellement, surtout. La concurrence des plateformes de diffusion de films et séries en ligne plane notamment comme une épée de Damoclès sur l’avenir des salles obscures. « Ce n’est pas nouveau. Mais les fermetures causées par la lutte contre la pandémie ont influencé cette manière de consommer des œuvres cinématographiques à la hausse », observe Adeline Stern, exploitante du Cinéma Royal à Sainte-Croix.

« Je suis extrêmement inquiète pour la culture en général. Dans notre domaine, la réouverture risque d’être difficile. Il faudra voir quels sont les films disponibles. C’est une situation délicate pour les distributeurs. Mais je sais qu’on y arrivera. Je suis évidemment très contente que les cinémas puissent à nouveau ouvrir leurs portes. J’espère surtout que la population va reprendre ses habitudes et les fréquenter à nouveau », poursuit-elle. Il faut le dire, regarder un film à la maison, c’est un peu comme écouter un concert sur son canapé, le contenu y est mais l’expérience et le partage font cruellement défaut. Les responsables de la salle locale en sont évidemment convaincus, et ils ont décidé d’agir pour attirer le public dans leur antre.

Un abonnement canon

Appuyé par la Municipalité de Sainte-Croix, qui l’aide pour la communication, le cinéma lance l’opération « T’es Royal ! ». L’idée est simple, il s’agit de souscrire un abonnement « Ciné libre » de six mois à un prix très attractif. Les cinéphiles pourront ainsi découvrir quelque 120 films pour le prix de 120 francs. Pour le souscrire, il suffit de s’adresser au cinéma.

Le Royal est également présent sur la plateforme « WelQome » qui permet au consommateur d’économiser 20 % et au commerçant d’en gagner 10. Si vous désirez prendre un abonnement « T’es Royal » par ce biais vous pouvez acheter 120 francs de bons au prix de 96 francs sur le site welqome.qoqa.ch. En procédant de cette manière, 132 francs seront reversés au cinéma.

Soutien communal

L’exploitante et son équipe rebondissent après avoir eu le moral dans les chaussettes. « À l’annonce de la seconde fermeture, nous avons pris un coup de massue. Nous avions l’impression d’être seuls pour faire face à cette crise », avoue Adeline Stern.

Ce n’était pourtant pas tout à fait le cas, du moins sur le plan local. Après avoir rencontré l’exploitante, la Société Industrielle et Commerciale planchait avec la Municipalité sur un projet de soutien financier. « Nous avons pris un peu de temps », concède Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix. Lundi dernier, l’Exécutif sainte-crix a validé l’achat de 330 billets qui seront offerts aux élèves des écoles de Sainte-Croix et 70 pour les collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale. «Le but est double. D’abord, et c’est le plus important, nous encourageons la fréquentation du Royal. Cette action, d’une valeur de 4000 francs, permet aussi d’amener un peu d’argent frais dans les caisses », explique l’élu. Les liquidités du cinéma ont été durement touchées. « Je suis vraiment reconnaissante des actions entreprises. Je remercie également toutes les personnes qui ont acheté des billets, ont promis des dons et nous ont envoyé des messages d’encouragement. Cela fait chaud au cœur », réagit l’exploitante.

Cette aide communale viendra en complément du montant annuel que la Commune apporte à la société coopérative Mon Ciné. Ce dernier s’élève à quelque 29’000 francs. Il permet notamment à la coopérative d’offrir un loyer modéré à l’exploitante de la salle. Le tiers de cette somme environ est prévu pour couvrir un éventuel déficit.

Le Cinéma Royal a également déposé ces derniers jours une demande de soutien au Canton. « Aujourd’hui nous avons un trou d’environ 11’000 francs. La réponse de l’État sera déterminante pour le combler », souligne Adeline Stern.

En attendant le 19 décembre, le cinéma pourra faire un premier tour de chauffe dès la semaine prochaine puisque les classes ont le droit de le fréquenter. « Cela représente six séances pour les élèves du secondaire. Les primaires viendront en janvier », se réjouit-elle. Le cinéma va retrouver un peu de vie et son public, si précieux et essentiel pour assurer sa pérennité.