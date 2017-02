Une nouvelle classe s’est formée !

Vendredi soir, les autorités communales de Sainte-Croix, Bullet et Mauborget, ainsi que les deux députés du Balcon du Jura, Hugues Gander et Yvan Pahud, ont accueilli les jeunes citoyens nés en 1999, pour la traditionnelle réception des « 18 ans ». Cette année, avec vingt-cinq participants, c’est un peu plus de la moitié qui ont répondu présents.

L’ambiance est joyeuse à la salle Alexei Jaccard. Un peu de gêne, mais surtout des fous rires quand les jeunes citoyens doivent se présenter… avec le micro ! Puis aussi éclats de rires en reconnaissant quelques visages sur le film « Sainte quoi ? ». À l’heure de l’apéro, peu viennent discuter d’eux-mêmes avec les autorités, mais quand on leur demande ce que cela représente pour eux d’avoir dix-huit ans, ils se confient très volontiers. Pour la majorité, le permis de conduire est le changement principal, synonyme de liberté. Mais pas uniquement… plus de responsabilités revient aussi souvent. Pour Ellie, Lisa et Leila, avoir plus de droits est important, mais « il faudra assumer maintenant ». À l’instar de Gaëtan qui explique « le permis on le passe quand on veut, mais le droit de vote, c’est pour tout de suite ! ». Le droit de vote, tous ne se sentent pas encore concernés, mais pour certains, comme Rémy ou Théo, c’est le plus important des changements.

Des jeunes qui veulent explorer d’autres contrées…

Apprenti menuisier, Théo aimerait partir à Berlin, pas seulement pour un séjour linguistique, mais pour y travailler. Ellie, gymna-sienne, souhaite améliorer son anglais en partant au Canada. Tout comme Olivia, en formation de polymécanicienne au CPNV, qui partira pour son stage interentreprises en Angleterre ou en Irlande. Valentin se voit plutôt du côté de Lausanne « là où il y a plus de monde ».

Des jeunes qui s’investissent déjà…

Déjà actifs dans la vie de leur village, que ce soit en jouant au foot, au volley, en faisant partie de sociétés de gymnastique, tir, développement, carnaval, etc… ces jeunes citoyens aiment leur région et s’y investissent volontiers. D’autres le font aussi en travaillant aux remontées mécaniques, au cinéma ou à l’École Suisse de ski. Et la politique dans tout ça ? Pour beaucoup, c’est assez lointain, mais quelques-uns ont déjà un intérêt marqué pour la vie politique, pas seulement locale, mais également nationale « c’est important pour la suite de notre vie » confie Gaëtan. C’est aussi le cas pour Valentin de Bullet, qui a profité de cette soirée pour discuter avec quelques élus, afin de mieux comprendre et connaître le fonctionnement du Conseil Communal et de la Municipalité, et pourquoi pas se mettre sur les listes pour les prochaines élections.

Cette dernière volée du vingtième siècle est pleine de projets et on constate que la relève est bien assurée pour la vie locale, politique et associative. Peu avant vingt-trois heures, le comité de la classe 1999 est élu, tout comme l’avait fait, pour certains d’entre eux, leurs parents ou même grands-parents. Une belle tradition du Balcon du Jura qui perdure et qui fait revenir au bercail tous les ans, les Sainte-Crix déserteurs… pour le p’tit Nouvel An !