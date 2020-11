Une montgolfière et des paires de ciseaux

Lundi 9 novembre dernier, le village de L’Auberson a vu se dérouler un évènement plutôt insolite : le découpage d’une montgolfière. L’association Sky-Zone attitude et l’entreprise Qoqa collaborent sur un projet dans le but de réutiliser la matière première, la toile.

Des mètres et des mètres de toile rose et blanche, pour un total d’environ 400 kg et de 1600 mètres carrés. Autant dire qu’il s’agissait d’un défi de taille ! Non seulement en termes de grandeur, mais également en termes de découpe, car là était bien l’objectif du jour. Une vingtaine de travailleurs bénévoles, notamment des voisins, des amis et des personnes provenant d’entités sociales telles que les Cartons du cœur, l’EVAM ou la Fondation Cherpillod, sont venus prêter main-forte à l’association Sky-Zone attitude pour mener à bien la première phase de ce projet d’envergure. Le principe ? Découper la toile de la montgolfière pour ensuite la recycler en sacs. C’est ce qu’on appelle l’upcycling, un procédé qui consiste à réutiliser des matières premières pour en faire des objets utiles. Procédé déjà maîtrisé par Sky-Zone attitude, puisque l’association récupère depuis 2015 des toiles de parachutes et de parapentes ayant atteint leur quota d’heures de vol pour en faire des sacs originaux et solides ainsi que d’autres objets.

Dans le cas présent, la plateforme de vente en ligne Qoqa, propriétaire de la toile de montgolfière publicitaire arborant fièrement une loutre, l’emblème de l’entreprise, a contacté l’association Sky-Zone attitude pour lui proposer de contribuer à ce projet. Le processus d’élaboration des sacs est assuré par Sky-Zone attitude, et l’entreprise Qoqa s’occupera de vendre ces pièces uniques en édition limitée sur sa plateforme. Grâce aux couturières qui travaillent habituellement avec Sky-Zone attitude, les sacs aux couleurs de Qoqa devraient être cousus d’ici le printemps de l’année prochaine.

Travailler

selon les normes actuelles

L’opération de découpage, qui nécessitait de réunir un certain nombre de personnes, a pu avoir lieu malgré la situation sanitaire, car il ne s’agit pas d’un évènement de loisir, mais d’une activité professionnelle, bien que menée par des travailleurs bénévoles. En effet, impossible d’étendre et de découper une toile de montgolfière en étant seulement cinq personnes, vu l’envergure et le poids de la chose. Et pour peu que le vent s’y mette, cela devient presque mission impossible ! C’est donc dans le respect des gestes de protection et sous un soleil radieux que l’association Sky-Zone attitude et tous les bénévoles présents ont pu mener à bien cette étape du projet.

Une entreprise engagée pour la collectivité

L’entreprise Qoqa Services SA, dont les locaux se trouvent à Bussigny, est une plateforme de vente en ligne créée en 2005. Chaque jour, un nouveau produit est proposé pour une durée de 24 heures à un prix intéressant et en quantité limitée. Récemment, Qoqa s’est associé au Canton de Vaud pour lancer l’initiative « WelQome », qui avait pour but de soutenir le tourisme local à la suite de la première vague de la pandémie. Au total, 1465 commerçants, restaurateurs, ou encore vignerons ont pu mettre en vente des bons d’achat à des prix attractifs pour les clients grâce à un fonds de soutien alloué par le Conseil d’État. Une action qui s’est terminée le 24 septembre dernier et qui a généré un montant de plus de 40 millions de francs pour les enseignes vaudoises d’après Qoqa.