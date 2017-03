Une magnifique clôture pour les remontées mécaniques !

C’est sous un soleil radieux et une chaleur toute printanière que la société de remontées mécaniques a clôturé la saison avec un bar des neiges installé sur les pistes.

À voir la fonte des neiges de ces derniers jours, on pouvait croire que les pistes de skis des Rasses étaient complètement « pelées »… Pourtant il n’en était rien ce week-end !

Grâce au travail acharné des pisteurs et dameurs, les pistes ouvertes étaient impeccables, certes avec une qualité de neige de printemps, mais cela n’a pas arrêté les skieurs passionnés.

Samedi, afin de finir la saison en beauté, l’équipe des téléskis a monté un bar en neige à l’intersection des pistes bleue et rouge. Raclette et cervelas étaient proposés aux skieurs, heureux de s’attabler un instant ou de « pédzer » plus longtemps.

Les pistes de skis sont restées ouvertes jusqu’à 18h30 samedi soir, ce qui permettait de profiter d’une qualité de neige bien meilleure. Dimanche, le bar des neiges a rouvert dès la mi-journée jusqu’à la fermeture des pistes à 16h30, pour ce dernier jour de la saison.

Les responsables des remontées mécaniques sont contents de l’affluence de ce dernier week-end et les personnes qui ont fait le déplacement ont beaucoup apprécié ce nouveau concept de bar de neige directement sur les pistes.