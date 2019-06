Vingt ans de fusion, une vraie réussite

Du bubble foot aux plaquettes, en passant par un dîner de gala et des finales de foot, le 20e anniversaire de la fusion du FC Sainte-Croix/La Sagne a été un vrai succès, même si le beau temps a fait un peu défaut en fin de manifestation.

Le bubble foot a attiré passablement de curieux, les filles aussi bien que les garçons se sont bien amusés dans les bulles de plastique. Cette activité est drôle et ouverte à tous, il n’est pas besoin d’être un bon footeux pour se faire plaisir et rigoler en bousculant l’adversaire, voire même en le faisant rouler sur plusieurs mètres sans risque de le blesser. Un jeu attrayant, rigolo qui mériterait d’être mieux connu.

Les souhaits de bienvenue du président M. Philippe Badoux, ainsi que les félicitations pour cet anniversaire du municipal des sports, M. Philippe Duvoisin, ont précédé le fameux repas de gala du chef E. Rustichelli et son équipe. Cette journée officielle commençait très fort.

Les finales vaudoises des seniors ont été le clou du week-end, orchestrées par le comité de l’ACVF (Association Cantonale Vaudoise de Football), ces joutes nous ont démontré que le foot des… vieux, (à trente ans ça fait un peu rigoler), se pratique à un niveau élevé.

Les moins jeunes ont toujours le feu sacré, la victoire étant le but premier, mais la facilité technique remplace largement quelques petites défaillances physiques. Plus on se rapproche des moins âgés, plus le jeu ressemble à celui vu le dimanche lors des championnats de foot des talus. On fera toutefois une parenthèse pour le match des 30 ans et plus, qui s’identifie à un bon niveau troisième ligue, voire plus haut.

La catégorie des 50+ joue à sept, sur une moitié de terrain, ce qui peut paraître un peu petit. Le format des D à 9 serait, à notre avis plus adéquat. Les gars de Bavois se sont inclinés par 5 à 2 face à Pully.

La catégorie intermédiaire (40+) a vu la difficile victoire des favoris, le F.C. Malley/Crissier. Emmenés par les cracks, Marc Hottiger et Christophe Ohrel ont vaincu grâce à un but de Régis Rothenbühler.(ex-Xamax) Le F.C. Crans ne s’est incliné que par 2-1.

Les… jeunes de la dernière finale (30+) ont présenté un match de bonne qualité, où les actions offensives ont ravi le nombreux public. Les gars du bord du lac de Neuchâtel l’ont emporté face aux riverains du Léman. Le grand bonhomme du match a été Alex Bud de Grandson qui s’est illustré avec ses quatre buts. Avec un attaquant de cette qualité, les Bocans se sont imposés par 5 à 2 face à l’association Bursins/Rolle/Perroy.

Le F.C. Sainte-Croix/La Sagne a dignement fêté le 20e anniversaire de son union, on se réjouit déjà du trentième avec, pourquoi pas, nos jeunes vieux en finale.