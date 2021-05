Une fermeture de route qui divise

Entre le 31 mai et le 2 juillet prochains, la route cantonale qui relie L’Auberson à la Grand’Borne sera fermée à la circulation routière en raison de travaux de réfection. Une information que les usagers et les commerçants de la place ont découverte une dizaine de jours seulement avant le démarrage du chantier.

Si l’annonce de cette fermeture réjouit une partie des villageois, côté suisse, pas fâchés que les nuisances liées au trafic pendulaire soient momentanément suspendues, c’est un autre son de cloche du côté des commerces et établissements publics des environs ! À l’heure d’accueillir à nouveau leurs clients en intérieur, tous s’accordent à dire que le calendrier est particulièrement mal choisi. Le plus directement impacté, l’Hôtel de la Grand’Borne, géré par la Fondation Primeroche, va rouvrir ses portes le 4 juin. Son directeur, Christian Weiler, parle d’une « catastrophe économique », surtout en cette période de reprise. « J’ai découvert avec stupeur, mercredi dernier, les panneaux annonçant la fermeture de la route. La DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes) avait envoyé un courriel en avril à l’adresse du restaurant, mais comme nous étions fermés, la boîte mail n’a pas été relevée. Si nous l’avions su avant, nous nous serions organisés différemment, mais à dix jours de l’ouverture de l’hôtel, c’est vraiment désastreux. Des institutions ont réservé, nous sommes complets pour juin et juillet et les stocks sont faits. »

Selon la DGMR, tous les riverains concernés ont été avisés personnellement. Elle ajoute, en outre, que d’entente avec l’entreprise mandatée pour le chantier, la route sera ouverte le week-end pour permettre l’accès à l’établissement.

Manque de communication

Du côté des commerçants c’est un peu la soupe à la grimace. S’ils ne contestent pas la nécessité des travaux, ils sont en revanche remontés par l’absence d’information et par la collusion de dates entre la réouverture des lieux de consommation et la fermeture d’un axe cantonal très fréquenté. « C’est honteux de n’avoir pas été prévenus plus vite, réagit Laurence Tagini, de la boulangerie Chez Taggi à L’Auberson, qui va compenser ce nouveau manque à gagner ? ». Les chalets d’alpage, qui comptent eux aussi sur une clientèle française de plus en plus nombreuse, auront également à pâtir de cette interruption de trafic.

Pour le fromager du village et président de la SIC, Vincent Tyrode, ce déficit de communication est inadmissible. « Le matin du 19 mai, j’ai reçu les premiers échos d’une fermeture de la route. Des échos confirmés par la pose des panneaux dans l’après-midi. Si nous avions été prévenus avant, nous aurions au moins pu nous organiser. Les restaurants, tea-rooms, chalets vont enfin pouvoir ouvrir en intérieur le 31 mai et on réussit à planifier une fermeture de route pile à ce moment. C’est incompréhensible ! » Il a tout de suite pris contact avec la Commune, afin de savoir quelle alternative à une interruption totale du trafic pouvait être envisagée.

« Après avoir été contactés par la SIC, nous avons envoyé un mail au voyer cantonal pour savoir si la mise en place d’une circulation alternée pouvait être envisagée, mais la réponse a été négative », explique le syndic Cédric Roten. Une décision justifiée par le fait que des travaux sur route fermée permettent de raccourcir la durée du chantier et de garantir la sécurité des employés. Le syndic ajoute qu’il comprend les inquiétudes des commerçants concernés par cette fermeture, mais il souligne la nécessité de réfection sur cet axe emprunté par quelque 2’600 véhicules chaque jour.

2’600 véhicules par jour entre La Grand’Borne et L’Auberson

Municipal et député au Grand Conseil vaudois, Yvan Pahud rappelle qu’il faut déployer beaucoup d’énergie auprès du Canton pour que notre région ne soit pas oubliée dans les budgets d’entretien des routes. Les travaux qui vont débuter le 31 mai entre L’Auberson et la frontière française font partie de l’un des sept chantiers 2021 sur l’Arrondissement Nord. Selon les derniers comptages de la DGMR, le trafic journalier moyen (TJM) est de 2’600 véhicules/jour entre La Grand’Borne et L’Auberson. Sur l’axe L’Auberson - Col des Étroits, pour lequel une réfection est prévue l’an prochain, le TJM est de 3’200 véhicules/jour et ce chiffre grimpe à 5’550 dans la Côte de Vuitebœuf. Au total ce sont près de 30 millions de francs qui seront investis par le Canton ces prochaines années pour les routes dans notre région.

Les explications de la DGMR

Contactée, la Direction générale de la mobilité et des routes explique que pour tous les travaux sur routes cantonales avec restrictions de circulation, l’information aux usagers se fait par la pose de panneaux une dizaine de jours avant le début des opérations. Les riverains directement concernés sont avisés par mail, par courrier ou par téléphone. En outre, la circulation des véhicules de secours reste possible en tout temps. Le chantier de la RC 254 a été planifié en juin pour des questions de température pour la pose des enrobés bitumineux et pour éviter la période des vacances, plus fréquentée touristiquement. Ces travaux d’entretien vont permettre de corriger la planéité, d’élargir et de renforcer les bords en grave effectués en 2019 et enfin d’élargir la chaussée à 6,50 mètres environ selon les nouvelles normes VSS.