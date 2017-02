Une équipe efficace pour une belle édition 2017

Lundi en fin de journée, la cantine a perdu son habillage « intergalactique »… Les marteaux sont à l’œuvre, l’équipe du carnaval travaille d’arrache-pied pour démonter l’aménagement intérieur. C’est l’heure du bilan avec Alexandre Tinguely. Petits yeux cernés, voix cassée, avec seulement neuf heures de sommeil depuis jeudi soir, Alexandre est fatigué, mais content et c’est avec un grand sourire qu’il nous parle de ce 32e carnaval, sa deuxième édition en tant que Président.

« C’était vraiment une belle édition, je ne peux pas rêver mieux ! », confie Alexandre qui peut compter sur une équipe de bénévoles très engagés, sérieux et extrêmement efficaces. Aucun couac à signaler dans l’organisation ou le déroulement de la manifestation, « tous ont fait leur job et pris leurs responsabilités ». Tout fonctionne bien également avec les sociétés partenaires, les samaritains ou encore Transeco pour la sécurité. Tous connaissent bien le Carnaval pour y œuvrer depuis de nombreuses années, le travail est fait avec diligence et la communication passe bien.

Une recette qui fonctionne !

Légère baisse de fréquentation le vendredi soir avec environ deux mille personnes sous la cantine, mais cette diminution se rattrape le samedi soir avec le DJ de renommée Mike Candys, qui a attiré les foules. Plus de trois mille personnes étaient sous la cantine au même moment pour suivre son show, programmé dès minuit et c’est justement à partir de minuit que le prix de l’entrée passait de vingt francs à vingt-cinq francs, réactions du public ? « Nous n’avons pas eu de réactions négatives, tout a été bien communiqué », explique Alexandre, qui précise aussi que la population locale vient sous la cantine avant minuit, le changement de prix touchait les personnes venant prioritairement pour Mike Candys, et ceux-ci ont l’habitude de débourser plus du double pour son show.

Alexandre constate avec joie que les autres moments de la manifestation sont toujours autant appréciés, et permettent à tous les âges de la population de participer à cette fête, que ce soit au concert de l’Union Instrumentale, au thé dansant, au bal des enfants, au concert des Guggenmusiks ou encore aux cortèges. Alexandre est reconnaissant envers la population qui s’engage pour le Carnaval à travers ces évènements, « c’est une recette mise en place depuis de nombreuses années et qui fonctionne toujours aussi bien ». En effet, avec plus de trente ans de manifestation, le Carnaval est la fête incontournable et intergénérationnelle. Les parents transmettent à leur progéniture leur goût pour le Carnaval en les faisant participer très tôt, comme pour Alexandre qui garde de beaux souvenirs des préparatifs pour le cortège du dimanche… Alors continuons à transmettre aux futures générations et la relève sera bien assurée pour les prochaines décennies !