Une chasse aux œufs très appréciée

Voilà huit ans déjà que la dernière édition de la chasse aux œufs avait eu lieu, sous l’égide de la société de développement du village. Cette fois c’est le comité du téléski, aidé par celui des A.M.I.S. qui a mis sur pied cette manifestation sympathique !

Dès 9h30, munis de paniers colorés les enfants jusqu’à dix ans piaffaient d’impatience en attendant le départ, certains petits malins ayant repéré à l’avance quelques œufs restent à proximité… mais pour mettre tout le monde d’accord, ces chers petits ont été regroupés derrière une banderole, coupée au moment du départ ! Portant un numéro qui donnait droit à un lot, les œufs en plastique, au nombre de dix, étaient particulièrement recherchés, mais de toute façon chaque participant recevait un petit cadeau.

Un événement

à dimensions humaines

Une foule de parents, grands-parents et amis se pressaient autour de la buvette, à l’heure de l’apéritif, moment de retrouvailles au soleil, en toute simplicité. Une petite restauration était proposée à midi et les bavardages allaient bon train, jusqu’à l’heure de la chasse destinée aux adultes accompagnés de leurs enfants. Ce ne sont pas moins de dix-huit familles, ainsi qu’un nombre important d’individuels, qui ont participé à l’événement, soit un total d’une bonne centaine de personnes, qui se sont égaillées dans la nature, le périmètre de recherche étant beaucoup plus vaste que celui du matin ! Là aussi, quarante-huit œufs en plastique ont permis à certains de recevoir un lot, donnant encore un attrait supplémentaire à la chasse.

Remerciements

Outre les organisateurs de cette journée, qui n’ont pas ménagé leur peine, des remerciements sont à adresser aux nombreux sponsors, boulangerie, restaurants, laiteries-fromageries et entreprises de la région, qui ont permis d’offrir les lots. Merci également aux classes de Bullet qui ont teint trois cents œufs de façon artistique et originale ! Trois cents œufs supplémentaires ont été achetés dans une grande surface, qui a consenti un rabais sur le prix de gros.

L’ensemble de ces gestes de générosité prouve que la cohésion d’une région n’est pas un vain mot et que l’attachement des habitants à soutenir des événements ponctuels renforce encore ce sentiment d’appartenance à une communauté reliant plaine et montagne !