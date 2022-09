Une balade gourmande à saute-frontière

Des découvertes gustatives et un parcours de 8,5 kilomètres, tantôt en Suisse tantôt en France : Le Festival des Terroirs sans frontière cède le pas, pour une fois, à une balade gourmande qui se déroulera le dimanche 28 août 2022.

Plus de deux cents personnes sont déjà inscrites de chaque côté de la frontière à la Balade gourmande qui prend le relais, cette année, du Festival des Terroirs sans Frontière. Les restrictions liées à la pandémie avaient eu raison des éditions de 2020 et 2021 et elles ont compromis l’organisation de la vingtième cette année, précise en substance Justine Paillard, de l’ADNV, impliquée dans l’organisation. « C’est une édition particulière, pour garder la date », assurent d’une même voix Roger Belot, maire des Fourgs, et Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix, ajoutant qu’il est aussi « important de cultiver le lien entre les deux communes voisines ». Agendée au dimanche 28 août, la balade est mise sur pied par les offices du tourisme et les communes de Sainte-Croix et des Fourgs.

Le départ et l’arrivée de la boucle de 8,5 km environ est prévu au parking de la Coupe, aux Fourgs, de 9 heures à 15 heures (dernier départ vers 11 heures). Accueillis par un café-croissant, les participants recevront un bracelet et un gobelet, accessoires indispensables à la suite des opérations. Ainsi équipés, ils se rendront tout d’abord au refuge de la Gare d’Olten, où le stand sera tenu par la Société de développement de L’Auberson. Une dégustation de bières artisanales (sirop pour les enfants), sera accompagnée de taillés aux greubons confectionnés par les artisans locaux.

Engagement bénévole

L’apéritif-entrée sera ensuite constitué de viande froide et de fromages de L’Auberson, arrosés de vins de la région. Le tout servi par les tenanciers à l’hôtel-restaurant de la Grand’Borne, dans une ambiance musicale assurée par l’École de Musique de Sainte-Croix.

Les participants repasseront ensuite la frontière pour se diriger vers le Sapin président, où un menu roboratif leur sera servi : saucisse de Morteau, pommes de terre sautées et salade. Les enfants pourront faire un tour à dos d’âne avec Apach’Evasion. L’APEF (parents d’élèves) et l’Association En Quête de sens seront à pied d’œuvre, ainsi qu’à la Chapelle du Tourillot, où est prévue une assiette de fromages (Comté-Morbier). OHANNA (yukulélé), rythmera l’escale.

La boucle se refermera à la Coupe, où la récompense de fin de parcours prendra la forme de gâteaux, café/thé et digestifs, le tout agrémenté d’airs d’accordéon.

« Nous rappelons aux participants de se munir d’une pièce d’identité », souligne Justine Paillard. La balade aura lieu par tous temps, sauf si des conditions météo vraiment exécrables devaient contraindre les organisateurs à annuler.

Les inscriptions, via les sites internets des offices du tourisme respectifs ou à l’agence de l’ADNV de Sainte-Croix, sont limitées à 250 participants de chaque côté des bornes. Quelques places seront encore disponibles le matin même.

Le coût, modique, de 15 francs ou 15 euros pour les adultes (dès 12 ans), et de 10 francs (10 euros) pour les 6-12 ans, ne couvrira pas les frais. « Certains prestataires fournissent la marchandise à prix coûtant, et le fonds du roulement du Festival aidera à financer la manifestation », relève Cédric Roten.

Et le futur ? « Le festival des Terroirs sans Frontière n’est pas mort, il est parti pour durer dans la formule qui a fait le succès de 19 éditions », assure Roger Belot, maire des Fourgs. Cédric Roten abonde : « Nous avons commencé à réfléchir aux prochaines éditions. Ce serait sympa d’avoir par exemple un forum des entreprises des deux régions, avec un jour supplémentaire, le vendredi ».