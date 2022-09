La journée du samedi 3 septembre 2022 fut et restera une étape marquante dans l’histoire des sapeurs-pompiers du SDIS de Sainte-Croix Pied-de-la-Côte. Par l’extension et la transformation de leur caserne, ils disposent désormais d’un ensemble structurel et matériel de premier ordre pour faire face à toutes les situations d’incendie et de secours.

La journée fut scindée en deux, avec l’inauguration matinale officielle de la caserne par les autorités, puis par des portes ouvertes l’après-midi pour permettre à la population de découvrir l’ensemble du matériel et des lieux, tout en trouvant réponse à leurs questionnements.

Une vive émotion semblait poindre chez le Commandant Allan Müller lorsqu’il prit la parole au coeur même de l’ouvrage, auprès de ses collègues du Détachement des Premiers Secours de Sainte-Croix et des autorités présentes.

Après avoir salué et remercié l’ensemble des intervenants et des personnes présentes, le Commandant Allan Müller a rappelé que pandémie et agendas ont reporté l’inauguration de près d’une année après la fin des travaux, tandis que les réflexions liées à l’agrandissement et à la création de la nouvelle entité avaient débuté en 2018. Les autorités communales ont porté une écoute attentive au projet et le Conseil Communal a accordé son aval en juin 2019.

Lionel-Numa Pesenti, président de la Commission consultative intercommunale du SDIS, a pris langue pour transmettre le message des autorités, très satisfaites de la concrétisation effective de l’ensemble soutenu par l’ECA et de l’engagement sans faille du corps des sapeurs-pompiers sainte-crix.

Le Major Instructeur Cyril Guinchard, Inspecteur régional de la division Défense Incendie et Secours de l’Établissement Cantonal d’Assurance, a détaillé le système d’intervention vaudois qui se compose de 30 SDIS et de 70 points de départ de première intervention. De préciser que l’expansion constante des moyens d’intervention ainsi que l’ajout de missions supplémentaires impliquait de facto un besoin en locaux grandissant pour le SDIS depuis sa création.

Le Major Guinchard souligna l’adéquation entre les nouveaux aménagements structurels et leurs fonctions et précisa que son prédécesseur, le Major Stéphane Pichon, avait octroyé la subvention nécessaire de la part de l’ECA. Exprimant ses remerciements auprès des autorités politiques et de l’ensemble des sapeurs-pompiers, il souhaita, pour conclure, plein succès dans l’accomplissement de leur passion au profit de la collectivité.

Francisco Lopez du cabinet Gueissaz & Lopez Architectes SA fait partie du SDIS, il en connaît ainsi parfaitement les besoins et exigences. Il prit la parole en tant que collaborateur chargé du cahier des charges mis en place avec Jan Eisler, précédent commandant du SDIS, lequel était clair : agrandissement de la halle pour pouvoir accueillir des nouveaux véhicules ; création de nouveaux vestiaires aux normes (Hommes / femmes), de bureaux supplémentaires, d’une salle de réunion, de locaux pour les équipements contaminés et d’un local à déchets intégré au bâtiment.

L’agrandissement de la halle a impliqué la réalisation d’une travée supplémentaire, en conservant une partie de l’ancienne façade, réduisant par là même les coûts engendrés et servant de témoin de gabarit.

« L’utilisation d’un parement en panneaux de fibres ciment rouge encadré par des éléments en dévers crée un geste architectural fort et identifiable à l’échelle territoriale »

Réitérant sa gratitude à l’ensemble des autorités et des divers intervenants, le Commandant Allan Muller a loué le volontarisme, la passion et le professionnalisme du SDIS puis confié à Lionel-Numa Pesenti la responsabilité du couper de ruban, pour l’occasion un tuyau de transport renforcé… Ce qui ne fut pas une mince affaire, il faut le reconnaître. Ce geste inaugural assurait la clôture de la partie officielle de l’évènement.

Par lasuite toutes et tous pouvaient visiter les locaux et participer à un moment convivial et roboratif.

L’après-midi a été consacré à l’accueil de la population en présentant et détaillant installations et matériel. L’ensemble des véhicules et des engins étaient en place et les sapeurs-pompiers disponibles pour répondre à toute question.