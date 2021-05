Une aide communale « pour passer l’épaule »

La Municipalité a décidé de créer un fonds extraordinaire de 100’000 francs destiné à soutenir les entreprises et indépendants directement impactés par la crise sanitaire.

« Nous avons pensé que cela était nécessaire », confie le syndic Cédric Roten, à propos de la création d’une aide communale à fonds perdu de 100’000 francs, pour soutenir les entreprises et indépendants qui craignent de voir leur activité disparaître. Le montant, bloqué au niveau des comptes 2020 de la Commune, pourra contribuer à réduire des pertes d’exploitation pour 2020. Le syndic estime que dix à vingt entreprises pourront ainsi être aidées. « Cela paraît cohérent par rapport au tissu économique local».

Président de la SIC, Vincent Tyrode salue la démarche. « L’idée était défendue par la Société industrielle et commerciale, c’est très bien qu’elle soit validée.»

Tant le président de la SIC que le syndic de Sainte-Croix reconnaissent cependant que le choix de l’attribution de l’aide ne sera pas chose aisée. « Nous devrons expliquer nos décisions, c’est pourquoi nous avons élaboré un règlement.»

Délais courts

Les candidats devront remplir plusieurs critères. Ils doivent notamment avoir leur siège à Sainte-Croix au 1er janvier 2020, ne pas être surendettés à la même date et s’engager à maintenir les emplois et leur activité sur le territoire communal. Ils sont en outre tenus de démontrer qu’ils se trouvent en situation de précarité financière et que cette situation découle de la crise sanitaire de la COVID-19. Et d’apporter la preuve qu’ils ont entrepris toutes les démarches pour obtenir les aides étatiques sans succès. Soit leur chiffre d’affaires était trop petit, soit leur activité pouvait se poursuivre, mais elle était tributaire d’une autre activité qui avait dû cesser, expose le syndic.

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Commune. Une date limite a été fixée au 31 août 2021 pour le dépôt du dossier au greffe municipal. Ces derniers seront étudiés dès leur arrivée par une commission composée du syndic, d’un municipal, du boursier et du secrétaire communal. Le préavis de décision sera ensuite validé par la Municipalité, précise le syndic. Entre le moment du dépôt du dossier et l’octroi de l’aide – si le dossier est complet et qu’une aide est validée – il ne devrait pas s’écouler plus de quinze jours.

« Des entreprises se sont endettées, si on peut les aider, par exemple avec une contribution pour le loyer, cela les aidera à passer l’épaule », estime le syndic. Si la situation l’exige, « nous pourrions envisager de refaire la même chose en 2021 », poursuit le syndic.

D’autres soutiens

En 2020, pendant la période impactée par la COVID-19, quatre indépendants se sont adressés à la Commune et ont obtenu une aide administrative pour leurs démarches. « Nous nous sommes aperçus que certains étaient hors des critères de soutien du Canton et de la Confédération.» La Commune a libéré d’office deux locataires de l’obligation de payer leur loyer pendant la période du confinement au printemps. Pour les chalets d’alpage dont elle est propriétaire, le loyer a été calculé en fonction du chiffre d’affaires.

Leurs activités mises en sommeil par les restrictions sanitaires, les associations culturelles et les clubs de sport ont pu continuer à recevoir les subventions communales, relève le syndic. En outre, des places de cinéma ont été achetées pour les écoles, notamment et la Commune a aidé le Cinéma Royal à mettre en place l’opération « T’es Royal ». D’autres actions ont été menées avec la SIC, comme «T’es timbré» et le concours de Noël.