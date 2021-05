Un signe…al radiophonique au temple

Dimanche dernier, la paroisse du Balcon du Jura célébrait son traditionnel culte dominical avec la présence d’une trentaine de paroissiens dans le temple, ainsi qu’une partie de la Suisse via les ondes d’Espace 2.

Il est 10h03, la messe du Salesianum de Fribourg se termine. « RTS Religion ! Matthias Wirz », retentit la voix off d’Espace 2 à travers le haut-parleur radio. « Bon dimanche à vous qui nous rejoignez pour le culte sur Espace 2. Ce matin c’est au temple de Sainte-Croix que nous vous accueillons […] ». Tels sont les mots du journaliste de la Radio Télévision Suisse pour introduire ce premier culte radiodiffusé sur nos hauteurs. La machine est en marche. Après l’introduction du journaliste, l’un des deux pasteurs officiant ce matin, Frédéric Steinhauer, souhaite la bienvenue à ses paroissiens. S’enchaînent ensuite chants, prières, musiques et prédication. Cette initiative de culte radiodiffusé provient directement de la RTS. « Nous effectuons un tournus dans les églises et cela faisait maintenant longtemps que nous n’étions plus venus à Sainte-Croix », confie Matthias Wirz. « Tout s’est déroulé à merveille, la célébration a été fluide, il n’y a eu aucune pause, les chants étaient dynamiques et la musique résonnait vraiment bien au casque ! ». Du côté des « ministres », on confie, une fois la pression redescendue, que tout s’est impeccablement déroulé. « Monter un culte pour la radio c’est beaucoup plus de travail que d’ordinaire, tout doit être rodé, minuté et répété, mais cela permet d’attaquer le culte avec moins de stress », raconte Frédéric Steinhauer. « J’ai déjà fait des cultes pour la radio et pour la télé, et je dois dire que je préfère la radio. Les répétitions peuvent se faire de façon séquentielle, contre d’une traite pour la télévision, et le contact avec l’assemblée reste intact pour la radio, alors qu’à la télévision il faut regarder la caméra ! ».

Deux cultes pour la radio auront encore lieu les dimanche 23 et 30 mai. À l’antenne, c’est Noriane Rapin (productrice de l’émission) qui sera présente le 23 mai et Matthias Wirz reviendra le 30 mai.