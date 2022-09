Journée sportive et festive pour les quarante ans du volley

Volley-ball, soirée bavaroise et grosse ambiance étaient au menu du jubilé du club sainte-crix samedi au Centre sportif de Sainte-Croix.

Les volleyeuses et volleyeurs sainte-crix souhaitaient marquer le quarantième anniversaire de leur société d’une pierre blanche. Ils l’ont fait samedi lors d’une manifestation qui a mêlé sport de haute facture et instant convivial bien festif. Un programme qui caractérise finalement assez bien le club. Le VBC Sainte-Croix est connu et reconnu loin à la ronde dans le milieu du volley-ball. Et ceci tant pour l’aspect sportif, notamment grâce au travail réalisé pour la relève, que pour l’ambiance qui y règne pendant et après les matches.

C’est le volley qui a été fêté avant tout samedi. La manifestation a ouvert ses portes le matin avec une initiation et découverte de ce sport. Une dizaine de participants, dont des jeunes déjà inscrits au club, ont suivi l’animation. « Nous aurions espéré avoir un peu plus de monde », reconnaît Vincent Duvoisin, président du comité d’organisation. « Ce n’est pas bien grave, nous nous y attendions un peu. Nous avons à cœur de promouvoir notre sport auprès des jeunes et ainsi former la relève. C’est pour cela que nous voulions offrir ce moment », complète-t-il.

Il faut le dire, le VBC Sainte-Croix a formé plusieurs juniors qui ont joué ou jouent à un haut niveau. « Jérémy Rey fait actuellement partie des M20 du Lausanne Université Club (LUC) Volley. Thibaud Haarpaintner joue avec ce même club en Ligue nationale B alors qu’Anthony Favre, quant à lui, fait partie du cadre de l’équipe de Ligue nationale A », expose le président. Ce dernier était donc en lice samedi puisque le LUC faisait partie des quatre équipes de LNA invitées.

Des parties engagées

Le jeune Sainte-Crix a eu la chance de fouler le sol du Centre sportif en fin de partie. Et ce petit « cadeau » offert au local de l’étape par l’entraîneur du LUC, et ceci devant une salle comble, n’est pas anodin. En effet, les sportives et sportifs d’élite ne sont pas venus à Sainte-Croix pour faire de la figuration. À quelques semaines du début du championnat, joueuses, joueurs ainsi que leurs staffs avaient pour but de profiter de ces rencontres pour préparer au mieux la reprise. « Ce n’était pas des matches de gala de fin de saison, on l’a bien remarqué dans l’intensité fournie par les équipes sur le terrain » souligne Vincent Duvoisin.

Les femmes, qui ont ouvert les feux en début d’après-midi, ont d’ailleurs demandé de pouvoir jouer un set supplémentaire. Les Vaudoises de Cheseaux ont pris le dessus sur le Neuchâtel Université Club par 4 sets à 0. Un score assez sévère qu’il faut toutefois mesurer. En effet, les championnes de Suisse en titre étaient amputées de trois de leurs joueuses ainsi que de leur coach, toutes engagées avec l’équipe nationale le lendemain. Du côté des hommes, le LUC a battu Chênois, équipe vice-championne de Suisse en titre, sur le score de 3 sets à 1.

Une soirée arrosée

Sportives et sportifs ont lutté sur le terrain. Ils n’ont toutefois pas oublié de partager un moment de détente lors de la soirée bavaroise qui a suivi les matches. Ces invités de marque se sont mêlés à la foule. Ils ont d’ailleurs bien profité de la soirée en contribuant à mettre l’ambiance sous la cantine érigée pour l’occasion sur la place du Centre sportif.

Et de l’ambiance, il y en a eu. Le groupe allemand « Berg Vagabunden » a lancé la soirée à 20h par des titres bien connus de Schlager. La fête a pris son envol de manière rapide. « Quand j’ai vu tout le monde sur les tables à 21h30, je me suis dit que ça n’allait pas être triste pour le reste de la nuit. C’était vraiment génial de voir toutes les générations, notamment nos juniors, leurs parents et grands-parents, s’amuser et profiter », relate avec émotion le président du Comité d’organisation. « Cela démontre, une fois de plus, que notre club est une grande famille », complète-t-il avec satisfaction.

373 personnes ont répondu à l’invitation du club de volley. « Nous visions 400 personnes. Nous sommes super contents », apprécie Vincent Duvoisin. De nombreux convives ont endossé des costumes traditionnels bavarois. Ce fut le cas, notamment, de la plupart des membres du club organisateur, laissés au repos pour la soirée. « C’était assez clair pour les dix membres du comité qu’il fallait que l’on puisse toutes et tous profiter », ajoute-t-il.

La préparation du repas a donc été confiée à l’équipe de la broche géante de Sainte-Croix. Un bretzel en entrée et des demi-poulets avec pommes de terre rissolées et salades étaient au menu. Pas de choucroute donc. « Ils servent souvent du poulet dans les fêtes de ce type en Allemagne. On s’est dit que l’on était ainsi quand même dans le thème. Mais surtout, et c’est le principal, on pouvait engager une société locale pour préparer le repas. Ils ont l’habitude et tout sur place, c’est le top », savoure le responsable. Du côté du bar, c’est la Jeunesse de L’Auberson qui était au service. Et comme toute soirée bavaroise qui se respecte, la bière a coulé à flots. Environ mille litres de bière allemande ont été servis dans des chopes de 5 décilitres ou de 1 litre durant la soirée.

Les quarante ans du club ont donc été bien arrosés. « La journée et la soirée se sont déroulées de manière festive et sans incident. Le bilan est positif et nous remercions les personnes qui nous ont appuyés dans cette aventure », apprécie celui qui, après six ans et comme prévu, a rendu à l’issue de cette manifestation son tablier de président.