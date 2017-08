Un quadragénaire en pleine forme

C’est le constat que l’on peut faire après avoir flâné dans les rues du village lors de ce quarantième Marché d’été. Des stands diversifiés grâce à l’inventivité toujours renouvelée des commerçants et la participation de quelques sociétés locales.

Des sourires, des couleurs, des senteurs et de la musique ont été les ingrédients qui ont donné à cette journée un faste particulier, sans compter la joie de rencontres inattendues avec des gens d’ailleurs qui, fidèlement, reviennent chaque année vivre un moment de partage sur le Balcon.

Au petit matin, malgré un soleil boudeur, mouillé par une pluie fine et persistante, les valeureux exposants montaient les stands et s’installaient pour la journée, avec l’espoir d’une amélioration bienvenue ! Malgré tout, les visiteurs, un peu dispersés au début, n’ont pas tardé à investir les rues et à chiner tant et plus parmi les étalages variés et tentants.

Nouveautés et curiosités

Parmi les attractions de cette journée, il est à relever l’originalité et le succès du Karrouzik, qui a tourné jusque tard dans l’après-midi, enchantant petits et grands, une merveille d’imagination et de créativité, sans parler de l’accueil chaleureux réservé par les fées du lieu, Anne-Sylvie Casagrande et Yveline Schwarz...

Plus loin, des structures gonflables destinées aux jeunes visiteurs ont fait le plein durant l’après-midi, alors que des jeux et des concours attractifs avaient été mis sur pied par les sociétés locales. Pour les équilibristes de tous âges, désireux de tester leurs capacités, des cageots étaient à disposition pour construire, sans tomber naturellement, une pyramide la plus haute possible, le valeureux concurrent étant sécurisé par des cordes, en cas de chute.

Les pompiers également ont fait le plein de visiteurs, grâce à des démonstrations montrant leur professionnalisme dans les nombreuses situations auxquelles ils ont à faire face. D’autre part, un véhicule équipé de plusieurs objets qui meublent habituellement nos appartements, permettait à tout un chacun de se mettre en situation d’éteindre un début de feu chez soi, TV, sofa étaient à disposition et, avec les conseils d’un pompier, la personne concernée était à même de circonscrire l’incendie.

Dans le domaine artistique, la sculpture d’un bloc de glace a épaté les visiteurs, en effet, Jean-Baptiste Jolliet, employé à la confiserie Vuissoz, a échangé ses instruments de travail habituels contre des spatules, une perceuse et différentes sortes de ciseaux destinés à tailler la glace. Ce magicien de l’éphémère a composé une œuvre moderne, mettant en valeur le jeu du soleil à travers la matière. L’effet était parfaitement réussi, mais en fin de journée, il ne restait que le squelette de l’oœuvre si patiemment élaborée, dommage...

Des offres sensationnelles !

Quelques représentants du comité des Remontées mécaniques du Balcon du Jura faisaient la promotion, pour la saison prochaine, de l’action intitulée « T’es royé », tant l’offre est alléchante. En effet, il sera possible de skier jusqu’au printemps, en espérant que Bonhomme hiver soit de la partie, pour le prix extraordinaire de 99 francs. L’objectif à atteindre est la vente de 5000 abonnements, qu’on se le dise ! Du côté du Ski-Club et de la piste éclairée, une action promotionnelle spéciale « Marché d’été » était également proposée aux sportifs, avec des abonnements de saison 20 francs moins chers qu’à l’accoutumée.

Musique et restauration

Dès 11 heures, les tables installées dans les rues et devant les commerces ont commencé à se remplir pour l’apéritif, suivi de repas divers selon les endroits, mais de toute façon bien alléchants ! Et l’après-midi, les gens sont restés attablés car le beau temps était revenu, engageant chacun à prolonger ce moment de partage, tout à la joie des retrouvailles, en écoutant les productions des sociétés locales.

En résumé, une belle journée qui a fait honneur aux organisateurs, ainsi qu’à tous les bénévoles ayant contribué à ce que la fête soit à la hauteur de ce quarantième anniversaire.