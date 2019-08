Un programme qui prend ses marques

Tournoi de fléchettes, cortège, partie officielle et feu d’artifice, une formule en place depuis quelques années qui trouve son public.

Chapeautée par l’Association des Intérêts de Sainte-Croix (ADIS) et organisé par le Lokomotiv unihockey club de Sainte-Croix, le programme sainte-crix de la fête nationale rentre peu à peu dans les mœurs. Les festivités, qui ont lieu depuis quelques années dans le préau du collège de la Gare, sont ouvertes par le tournoi de fléchettes. En guise d’apéro, le public a pu se délecter des airs proposés par les Corped’z et les membres du Yodleur Club Edelweiss de Sainte-Croix.

Après une petite pluie que l’on pourrait presque qualifier de « coutumière », autorités et citoyens ont pris part au cortège emmené par l’Union instrumentale de Sainte-Croix. Comme de coutume, le discours de la Fête nationale est la première apparition publique du premier citoyen sainte-crix en exercice. Cette année, c’est Rachel Gueissaz qui a été élue par ses pairs lors du dernier Conseil communal.

La Présidente a rappelé que la fête nationale est avant tout une affaire de diversité. « Ensemble, nous partageons cet événement ; rassembleur, qui fait fi, le temps d’une soirée, des différences sociales, ethniques, politiques, culturelles ou religieuses, pour laisser la place à une envie de partage et de (re-) découverte de nos traditions et nos valeurs patriotiques… sans oublier bien sûr l’aspect festif de l’occasion, qui nous permet, pour quelques heures, d’oublier notre quotidien et ses soucis et de nous laisser emporter par la joie de vivre », a-t-elle déclaré.

Engagée dans diverses sociétés de la région, Rachel Gueissaz, en toute connaissance de cause donc, n’a pas oublié de saluer les efforts des personnes qui permettent la tenue des festivités patriotiques à Sainte-Croix.

Le pasteur Jean-Christophe Jaermann a ouvert son allocution en racontant une de ces histoires dont il a, on pourrait presque le dire, le secret. Par cette fable, le ministre a souhaité mettre en avant le respect et l’honnêteté. Deux valeurs qui font partie du pacte de 1291. « Sans oublier l’esprit d’ouverture, l’amour et la liberté », a-t-il conclu laissant place au cantique suisse interprété par l’Union instrumentale et chanté par le public. Les feux d’artifice ont illuminé le ciel Sainte-Crix, et le groupe « 5Tunes » a animé de son rock de qualité les derniers instants de la soirée.