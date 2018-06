Un petit festival comme les grands

Tous les ingrédients étaient réunis samedi aux Cluds pour les festivaliers du Rock Ô Vaches. Le beau temps, la musique et les stands pour les plaisirs gustatifs, le tout dans une ambiance bon enfant.

Les membres du comité du Carré d’As, les bénévoles et le personnel du restaurant des Cluds ont assuré comme des pros samedi pour cette deuxième édition de Rock Ô Vaches. Les huit groupes programmés ont offert un panel de styles variés et très agréables pour le public venu en famille ou entre amis. Aux alentours de la cantine régnait une ambiance de kermesse. De nombreux enfants ont profité de la place de jeux, alors que le fumet de soupe aux pois embaumait les airs. Sous la cantine, les musiciens du Balcon du Jura « After Midnight » et « Artac » étaient à l’honneur en début de soirée.

Les deux scènes, intelligemment installées côte à côte, ont permis aux groupes d’enchaîner quasiment sans interruption. Les mélomanes auront donc eu près de huit heures pour s’en mettre plein les oreilles. La qualité était au rendez-vous et si la prestation de Mark Kelly devait être le point culminant de la soirée, les autres groupes ont tous offert de beaux moments de rock, pop, reggae et folk.

La gratuité comme gage de réussite

La configuration du site de la fête a permis à chacun d’y trouver son compte avec la possibilité de manger dans le restaurant, sur la terrasse ou dans la cantine, puis d’écouter un concert avant de ressortir prendre un verre tranquillement sous les étoiles. La gratuité de la manifestation n’y est pas pour rien et c’est certainement un élément de réussite précieux. Cela dit, rien ne serait possible sans les sponsors.

Vers une troisième édition ?

Il faudra attendre le débriefing pour en connaître un peu plus sur les chiffres, mais le sourire était sur les visages des organisateurs à la fin de la manifestation. Difficile d’estimer le nombre de visiteurs mais dans tous les cas, les attentes ont largement été comblées en termes de quantité et de qualité. Il semble même que le rendez-vous pourrait être refixé dans deux ans !