Un parlement tout neuf

Le nouveau siège du pouvoir législatif vaudois s’est fait longtemps attendre. Depuis l’incendie de la Salle Perregaux qui, durant la nuit du 13 au 14 mai 2002, détruisit ce bâtiment historique, bien des péripéties viendront jalonner son éclosion. Aussi, le vendredi 14 avril 2017 entrera dans les livres d’histoire comme étant le jour de l’inauguration officielle du nouveau parlement vaudois.

Un jour à marquer d’une pierre blanche, un jour de soulagement pour toutes les personnes en charge du projet et qui auront dû passablement négocier pour le faire avancer. Ainsi va la démocratie. Mais en ce jour historique du 14 avril 2017, les mines étaient réjouies, il faut dire que le résultat vaut le coup d’œil. Le bâtiment qui abritera désormais le nouveau parlement vaudois marie avec bonheur l’ancien et le contemporain et il semble même faire l’unanimité. Pour avoir eu le privilège de visiter les lieux, l’on peut affirmer que la réussite est totale, c’est magnifique. Une belle carte de visite pour notre canton et un outil de travail performant pour nos autorités.

Cette journée ne pouvait débuter que par la séance inaugurale du Grand Conseil présidé par M. Grégory Devaud et ceci 214 ans jour pour jour après sa première séance officielle. M. le conseiller fédéral Guy Parmelin, lequel avait siégé dans l’ancienne salle, était présent à la tribune. Après cette séance symbolique, une cérémonie officielle pour les nombreux invités se déroula à la cathédrale de Lausanne qui accueillit pour l’occasion plus de 1300 personnes.

Touche locale

Ce jour du Vendredi-Saint 2017 sera aussi un petit peu celui des yodleurs de l’Edelweiss de Sainte-Croix qui auront l’honneur d’assurer un interlude durant cette cérémonie. Un tel honneur ne se refuse pas et le directeur Nicolas Mossu n’a pas eu trop de problèmes pour motiver ses troupes. Le chant « Vieux Sapin » peut être considéré comme un symbole et il ancrera assurément ses racines dans les annales du club. L’assemblée se lèvera pour interpréter l’hymne vaudois, moment solennel soutenu par un quintet de cuivres avec le concours de l’Edelweiss et dirigé par Nicolas Mossu. Ensuite vint le tour des diverses allocutions des personnalités vaudoises telles que : M. Philippe Pont, chef du service Immeubles et Patrimoine de l’État de Vaud, Jean-François Meylan, président du Tribunal cantonal, Pierre-Yves Maillard, président du Conseil d’État et Grégory Devaud, président du Grand Conseil.

Pour notre part, nous retiendrons celle de M. le Conseiller d’État Pascal Broulis qui délivrera le message du maître de l’ouvrage. Après avoir évoqué le long parcours effectué pour arriver à l’inauguration d’un bâtiment longtemps attendu, il ne put s’empêcher de souligner, comme un cri du cœur, « ce bâtiment est beau ». Il terminera en souhaitant une longue vie au parlement.

La journée s’est poursuivie par un apéritif sous la tente dressée sur la place du Château et par la visite des lieux sous la conduite du soliste et député Yvan Pahud. L’Edelweiss ne put s’empêcher de tester l’acoustique de la salle plénière toute baignée de lumière. Opération réussie ! À proximité de la buvette nous retrouvons un Pascal Broulis soulagé et visiblement ravi du déroulement des opérations. À la sortie, les yodleurs tomberont nez à nez avec leurs copains des Corpedz, lesquels ont assuré l’animation extérieure de cette belle cité historique lausannoise et où le parlement vaudois a retrouvé son lieu emblématique.