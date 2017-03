Un pari osé, mais un pari gagnant pour la 47e Mara

Le maintien de cette 47e Mara a tenu en haleine le comité les jours précédant la course, puisque c’est seulement le mercredi soir que la décision était prise de maintenir la manifestation. Un pari qui ne faisait pas l’unanimité au sein des responsables, mais un pari qui a été gagnant sur toute la ligne puisque les conditions ont été des plus favorables du côté de la caravane, lieu choisi pour le départ et l’arrivée des courses.

Le mince manteau de neige a donné du fil à retordre au traceur et chef de piste, Serge Gander, qui a su trouver des parcours qui évitaient le plus possible les racines, taupinières et mouvements de terrain où l’eau s’était accumulée. Son travail, celui du comité et des nombreux bénévoles qui ont œuvré à la bonne réalisation de cette manifestation, ont été récompensés par les participants, plus de cinq cents, qui félicitaient l’organisation d’avoir maintenu l’épreuve et qui ont trouvé des conditions très satisfaisantes pour la pratique de leur sport favori.

Les courses du samedi

Disputées en style libre sur une neige très glissante et avec un beau soleil, les courses sur 25 km ont été remportées par les favoris, soit par la Française Christelle Jouille chez les dames, et par le membre de l’équipe de Suisse, Erwan Käser, chez les hommes. Sur les 12 km, triplé des coureurs du Ski-Club Vallée de Joux et succès pour Guillaume Rochat qui battait au sprint Romain Golay et de quelques longueurs Alec Berney. Chez les dames, c’est la concurrente du SC La Brévine, Romane Gauthier qui s’imposait.

Les courses du dimanche

Changement de décor dimanche matin, puisque le brouillard et de fortes rafales de vent inondaient la région de la caravane. En outre, les trois ou quatre centimètres de neige tombée en fin de nuit donnaient des sueurs froides aux farteurs. Ces conditions quelque peu difficiles n’allaient pas empêcher le coureur de la Squadra Azzurra, Simone Paredi, de survoler le marathon. Très à l’aise, il allait lâcher ses adversaires les uns après les autres pour terminer en 2h01’54, avec plus de six minutes d’avance sur Arnaud Du Pasquier d’Epalinges, qui remporte ainsi le titre de champion Suisse Universitaire et le norvégien Rune Malo Ødegàrd.

Le Transalpin nous confiait qu’il avait trouvé le parcours très intéressant et les conditions optimales. En nous montrant ses skis, il nous avouait n’avoir pas connu de problèmes de fartage et on peut le comprendre, car il n’y avait tout simplement pas de trace de fart sur ses semelles, et qu’il avait fait toute la course à la force des bras.

Chez les dames, la Fribourgeoise Nicole Donzallaz franchissait la ligne d’arrivée en 2h23’35, devant deux Tricolores, Céline Chopard-Lallier et Roxane Lacroix.

Autres lauréats de la journée, sur 22 km, Thomas Joly de Doubs et Amélie Parolini du Mont-sur-Lausanne, qui faisait coup double puisqu’elle était aussi sacrée championne Suisse Universitaire, alors que l’Allemande Gritt Otto et le Lausannois Euvgeny Bogdanov remportaient la Maxi-Mara.

Au terme de ce week-end, le président Michel Roulet et son staff se montraient soulagés, ils avaient gagné leur pari. La 47e Mara avait pu avoir lieu dans des conditions très acceptables, et avec une participation plus qu’honorable.