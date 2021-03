Un grand pas vers le Musée unique

Le Conseil communal de Sainte-Croix a donné son feu vert. La Commune pourra ouvrir une ligne de crédit pour compléter les fonds déjà réunis. Les travaux démarreront à l’automne 2021. Le Musée pourrait ouvrir en 2022 déjà.

Le projet de regroupement des trois musées de Sainte-Croix et de L’Auberson peut aller de l’avant. Réunis lundi soir sous la présidence de Andreas Zurbrügg, PS, les 43 membres présents de l’organe délibérant ont accepté par 41 voix favorables et une abstention le préavis portant sur l’ouverture d’une ligne de crédit par la Commune. D’un montant maximum de 2,691 millions – la somme qui reste à réunir – cette ligne de crédit sera consolidée par la Fondation du Musée à la fin des travaux en fonction des aides reçues. Une convention liera la Fondation du CIMA et la commune de Sainte-Croix.

Le Musée unique, déjà nanti d’un permis de construire, prendra place dans le bâtiment du CIMA réaménagé. Le projet est évalué à 9,860 millions de francs, dont 72,7 % sont déjà réunis. « Nous allons commencer les travaux à l’automne », a annoncé Olivier Guignard, PLR, municipal responsable du dicastère Patrimoine, énergie et mobilité. Le chantier devrait durer douze mois. Le nouveau Musée pourrait ouvrir en 2022 déjà.

Nouvelles positives

Olivier Troyon, PLR, rapporteur remplaçant de la commission chargée de l’étude du préavis, a fait part de certaines interrogations. Notamment le risque que la commune de Sainte-Croix ait à supporter une part du montant avancé si la recherche de fonds n’aboutissait pas.

Cependant, les nouvelles sont positives. Sous réserve de la validation du Conseil d’État, une aide substantielle du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) est attendue prochainement. En outre, les porteurs du projet sont en discussion avec trois mécènes et plusieurs autres donateurs potentiels. Et la commune de Bullet sera abordée.

Le COPIL a également entrepris les démarches auprès de l’Office fédéral de la Culture (OFC) pour une aide à l’exploitation pour la période 2023-2026. Une décision devrait tomber cet été.

Digue anti-crues

Des mesures de protection anti-crues, sous forme de digue sur une centaine de mètres, seront prises pour le secteur de l’école des Métiers III (PPA La Conversion). Le projet prévoit aussi la création d’une place publique après la démolition d’un vieux bâtiment. Le crédit de 529’000 francs a été voté à l’unanimité. Une subvention est attendue de l’ECA.

Comme l’a rappelé le rapporteur Jean-Bruno Wettstein, PLR, la carte des dangers naturels établie par le Canton montre un danger moyen à faible pour le secteur traversé en sous-sol par l’Arnon et le Petit Arnon. Lors d’une crue, les eaux pourraient sortir par les bouches d’égout et inonder les bâtiments. Les murets garderont l’eau sur la route, elle s’écoulera en direction de la Gare et passera par-dessus les voies pour retrouver son canal naturel. Le Conseil communal avait déjà approuvé la pose de herses à l’entrée des voûtages de l’Arnon. Ces travaux, prévus cette année, bénéficieront d’une subvention de l’ECA à hauteur de 118’750 francs (sur 125’000 frs du préavis).

Parc Naturel

Suivant en cela la proposition de la commission ad hoc, le postulat « Etude et rapport sur la possibilité de créer un parc naturel régional (PNR) Balcon du Jura-Val de Travers » déposé par Francesca Biermann a été transmis à la Municipalité par 32 oui (2 non et 8 abstentions). Une discussion nourrie a suivi le rapport de Pierre-Alain Gerber, PS, qui avait mis plusieurs points en évidence : ce n’est pas à la Municipalité de prendre le « lead », mais bien à une association de communes, et à l’heure actuelle, les communes concernées n’ont pas été approchées par l’association pour la création de ce PNR, dont le comité est en cours de renouvellement. Rachel Gueissaz, PLR, aurait souhaité modifier les conclusions du postulat, dans le sens « d’engager la Municipalité à ouvrir des discussions constructives avec les représentants de l’Association… ». Or, un changement d’intitulé n’est pas possible selon le schéma de traitement d’un postulat. Le municipal Yvan Pahud, UDC, avait avisé : « Si ce postulat nous est transmis, ce n’est pas la Municipalité qui ferait l’étude. Nous avons engagé un chargé de projet. Ce sera à lui de prendre contact avec les autorités des PNR du Jura vaudois et du Pays d’Enhaut et d’informer ensuite la Municipalité ».

Le groupe PLR a déposé une motion en vue de la création d’un fonds communal d’encouragement à la rénovation immobilière. Jean-Bruno Wettstein précise qu’un tel fond, doté de 100’000 francs par an, vise à encourager les propriétaires à faire des efforts supplémentaires pour la transition énergétique, rénover et embellir le bâti et stimuler l’économie régionale. Sans discussion, la motion a été envoyée à la Municipalité par 29 oui et 13 abstentions.

La Municipalité a informé, entre autres, que le permis de construire avait été délivré le 8 mars 2021 pour la nouvelle salle de gymnastique de la Gare, la seule opposition ayant été retirée. Deux postulats supplémentaires et une requête ont également été déposés lundi soir, le JSCE y reviendra ultérieurement.