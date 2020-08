Un gardien en état de grâce et une qualification

Pour ses premiers matches à la tête du club, le nouveau président Mike Soares pouvait être satisfait puisqu’il a pu fêter deux victoires.

La première équipe s’est qualifiée pour le tour suivant de la Coupe vaudoise. Un match qui s’est terminé en apothéose après une série de penaltys qui s’est achevée prématurément puisque le gardien Steeve Tesarik a écœuré trois tireurs adverses en repoussant leurs tentatives, alors que les joueurs locaux, Arnaud Gschwind, Thibaut Duvoisin et Jérémy Silveiredo ne laissaient, eux, aucune chance au portier visiteur.

C’est devant de nombreux spectateurs que les Sainte-Crix ont réalisé l’exploit de bouter hors de la compétition, la formation de deuxième ligue du FC Pied du Jura, club issu d’un regroupement de quatre villages (Apples, Ballens, Colombier-sur-Morges et Pampigny).

Les visiteurs se montraient dangereux dès l’entame de la partie et Steeve Tesarik était sauvé une première fois par la barre transversale (10e). Ils allaient ouvrir le score sur un corner où la défense, gardien y compris, manquait de promptitude (22e).

Six minutes plus tard, Steeve était à nouveau sauvé par sa barre. Dès ce moment la partie était un peu plus équilibrée. À la 36e, les hommes d’Adnan Alicajic obtenaient un coup franc que tirait Théo Jeanmonod, sa balle travaillée était repoussée par la transversale sur Ytalo Salgado qui ne manquait pas la cible. Alors que l’on s’acheminait vers la pause, Pied du Jura reprenait l’avantage sur une action qui trouvait un homme seul au deuxième poteau.

Ce but n’atteignait pas le moral des joueurs locaux qui revenaient sur le terrain motivés. Ils allaient égaliser six minutes après la reprise, par, à nouveau, Ytalo Salgado, bien servi par Jérémy Silveiredo. Chaque équipe se créait encore quelques occasions. La plus belle, à trois minutes de la fin, était dans les pieds de Jérémy qui se présentait seul devant le gardien qui réalisait alors une superbe parade. Les équipes n’échappaient pas à la séance des penaltys qui allaient donc sourire aux joueurs du lieu.

À relever qu’en match d’ouverture la deux a battu Ollon II par 3 à 2, buts de Mateo Boulanger, Sami Vrevic et Kacper Izdebski, tous trois juniors B, et que le gardien Guillaume Wolf a retenu… deux penaltys.

Nous reviendrons sur l’assemblée générale du club, qui s’est tenu vendredi soir, dans une prochaine édition.