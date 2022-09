La piscine des Replans a vécu un été exceptionnel, à l’image de la météo. Le nombre d’entrées a été plus de deux fois supérieur à celui 2021.

Les installations de la piscine des Replans ont fermé dimanche soir sur un bilan de tous les superlatifs tant au niveau de la fréquentation que du nombre de jours d’ouverture. Le décompte final n’est pas encore établi, mais selon Aurélie Jakob, responsable de la buvette et des entrées, le nombre d’abonnements vendus dépasse légèrement les chiffres de 2021, alors que les entrées ont été plus de deux fois supérieures.

De son côté, Yannick Mirra, gérant et gardien de bains, souligne que juin et juillet ont été exceptionnels. 20 jours d’ouverture en juin (depuis le 4) et 26 jours entiers en juillet où seules 4 demi-journées n’ont pas accueilli le public, en raison des orages. Malgré une affluence inférieure aux mois précédents en août, le maître nageur relève que les habitués sont venus nager quasi chaque matin.

Bilan positif

À l’issue de sa première saison, Yannick Mirra, secondé par une personne salariée et deux auxiliaires, tire un bilan positif : « c’est un cadre agréable, une piscine fréquentée par des habitués qui pensent parfois que c’est leur piscine ! Les installations, « certes plus toutes neuves, ont fonctionné correctement ». Le gérant cite un seul incident technique qui a entraîné une surdose de chlore un matin : « Un relais a été changé et tout est rentré dans l’ordre ». Ce que confirme Christian Jaccard, membre du comité de la société coopérative de la piscine. Il souligne « qu’au niveau technique, Alain Guicherd a rempli son rôle en collaboration avec le gardien ». Yannick Mirra précise que l’eau a atteint la plupart du temps 21 ou 22 degrés, et que le chauffage à gaz a été mis en route quelques jours seulement.

En ce qui concerne la sécurité, l’été a été calme, relèvent les deux professionnels. « J’ai dû retirer un seul abonnement, à une personne au comportement inadéquat », précise Aurélie Jakob. Dans les bassins, Yannick Mirra dit être intervenu pour deux enfants qui avaient échappé à la surveillance de leurs parents. « Nous commençons par la prévention, nous nous soucions de savoir où se trouvent les parents des enfants qui arrivent seuls pour se baigner », explique-t-il.

Mieux connue

Au niveau des animations, outre deux soirées karaoké, une pool party a obtenu un vif succès. Les cours d’aquagym ont été suivis par une demi-douzaine de personnes, parfois moins, détaille Yannick Mirra, maître nageur et entraîneur de profession. Il signale que les cours de natation « ont très bien marché ».

Le gardien a refait la page Facebook de la piscine, qui compte 1200 abonnés, précise-t-il. Il estime « qu’elle pourrait être mieux connue », notamment aux Fourgs et Pontarlier.

Contrairement à 2021, les résultats de la buvette sont positifs, relève Aurélie Jakob, titulaire d’une licence de restauration, qui a été secondée par sa famille et plusieurs jeunes. La carte a été simplifiée par rapport à l’année dernière. « Cela reste une buvette, la cuisine n’est pas adaptée pour faire autre chose que de la restauration rapide ». Elle proposait un menu à midi en plus d’une petite carte et a pu compter sur des réservations en soirée.

Côté ombre, Aurélie Jakob relève que l’augmentation des prix d’entrée, sans prestation supplémentaire, a été mal acceptée par le public. La suppression de la réduction à partir de 17 heures, en particulier, a suscité des critiques de personnes qui sont reparties sans se baigner. Christian Jaccard explique que ces nouveaux tarifs, décidés lors de la dernière assemblée, tiennent compte de l’augmentation des charges, du gaz en particulier. L’impossibilité de payer par carte à l’entrée a aussi fait des mécontents. « Nous en avons discuté, et avons renoncé en raison des frais prélevés sur ces petits montants. Cela pourrait changer avec les futures installations », note Christian Jaccard.