Un essor réjouissant pour une année très chargée

Après une année 2016 éprouvante, le Réseau Santé Balcon du Jura.vd (RSBJ) s’est réuni en assemblée générale, mercredi dernier au Restaurant des Alpes, sous la présidence de Robert-Tito Haarpaintner et en présence du nouveau directeur général Alain Périat. À l’ordre du jour, les différents rapports ont démontré à l’envi la pertinence et le succès de ce modèle pilote qu’est le RSBJ.

Son développement et son potentiel ne se démentent pas.

Conduite de main de maître par son directeur général ad interim Eric Simon, également directeur administratif et financier, l’année 2016 aura vu le RSBJ faire face à une transition institutionnelle difficile tout en maintenant et développant les prestations ainsi que ses projets stratégiques. Ainsi, le développement du RSBJ se poursuit selon les perspectives définies tout en tenant compte d’inévitables ajustements, notamment en matière de planification de certains projets.

À l’heure où bien des établissements hospitaliers régionaux ont fermé leurs portes ou réduit leurs prestations à peau de chagrin, le RSBJ se profile comme un modèle de réussite. Il offre une vaste palette de prestations allant des soins aigus aux soins à domicile, en passant par l’hébergement et le médecin de famille. Cette mise en réseau permet ainsi au RSBJ de diversifier ses compétences afin de répondre aux attentes de la population. Pour Robert-Tito Haarpaintner, « c’est en mettant le patient au centre du dispositif et en appliquant le principe des vases communicants entre les services et avec les différents partenaires de la santé que nous pourrons ainsi constater une meilleure prise en charge et des résultats probants ».

Des chiffres éloquents

Sur le plan financier, les comptes 2016 présentent un résultat équilibré et en croissance. Nonobstant, celui-ci n’aurait su être réalisé sans le soutien des communes de Sainte-Croix et Bullet, à hauteur de 81’000 francs, qui couvre, pour la dernière année, le déficit d’exploitation du Centre médical des Alpes. À l’avenir, celui-ci sera comblé par le transfert d’activités de la policlinique ambulatoire au centre de soins ainsi que par la qualité des prestations fournies par les médecins et la confiance de la population de toute la région. Preuve en est sa fréquentation en croissance constante avec 7736 consultations en 2016,1000 de plus qu’en 2015. De même du côté du bloc opératoire où le nombre de cas est passé de 116 en 2014 à 288 en 2016. Enfin, en termes de provenance, la part des patients du Balcon du Jura passe de 72% en 2014 à 59% en 2016, voyant le nombre de patients de l’extérieur drastiquement augmenter, comme ceux venus du Val-de-Travers (5,5% en 2014 à 18% en 2016), du CHUV ou encore du reste du canton de Vaud.

Organisation médicale chamboulée

En 2016, l’organisation a également vécu d’importants changements comme le départ de plusieurs médecins dont le Dr Oscar Daher, directeur médical. Ainsi, c’est le Docteur Rolf Zumschlinge qui a repris la lourde tâche de directeur médical ad interim à compter du 1er juin 2016. Pour le suppléer, plusieurs médecins et médecins de garde externes, pour le week-end, ont été recrutés et le Dr Daher a accepté de poursuivre le mandat des soins aigus aux séniors, à temps partiel. Toutefois, comme le souligne le Dr Zumschlinge, « l’expérience montre combien le recrutement de médecins reste difficile, aucun candidat n’ayant répondu à l’annonce pour le poste de médecin chef ».

Un généreux soutien

Enfin, le RSBJ a pu compter une fois encore en 2016 sur l’aide de la Fondation de soutien à hauteur de 250’000 francs pour l’acquisition de matériel gastro-antérologique pour le bloc opératoire, la réfection de la salle de colloque, l’acquisition de véhicules de transport de personnes ainsi que la participation au Comptoir de Sainte-Croix. Un soutien bienvenu s’il en est !