Un Conseil communal actif et engagé

Lors de sa séance de lundi dernier, le Conseil communal de Sainte-Croix a adopté sans grandes discussions les deux préavis municipaux, ainsi que la gestion et les comptes 2018. Il a également pris acte des réponses à trois interpellations et discuté de deux motions demandant l’amélioration du congé paternité.

Laurent Buchs a présidé sa dernière séance du Conseil communal de Sainte-Croix lundi dernier en présence de 43 conseillères et conseillers.

Après l’adoption du procès-verbal de la dernière séance, il a donné connaissance d’une pétition initiée par Pierrette Mayland et un groupe de femmes très motivées demandant à la Municipalité de s’opposer à toute installation d’antennes 5G aussi longtemps que la preuve de l’inocuité de cette technologie pour la population et le monde vivant en général n’aura pas été apportée par des scientifiques indépendants (voir notre édition du 24 mai 2019). Le Conseil a décidé à l’unanimité moins deux abstentions de la renvoyer à la Municipalité pour étude et rapport.

Réponses aux interpellations

Par la voix du syndic Franklin Thévenaz, la Municipalité a répondu à trois interpellations. Il a indiqué à Laurence Varella qu’«il n’y avait pas lieu de réaliser un nouveau lieu de détente aux Replans». Et que des aménagements devront être réalisés avec le parking, un endroit pour le dépôt des ordures ménagères et la réfection de la piscine.

A Yvan Pahud qui s’interrogeait sur les incidences du nouvel atlas des vents publié par la Confédération et qui avait interpellé le Grand Conseil sur le même sujet (voir notre édition du 14 juin 2019), il a répondu que les chiffres ne «permettent pas de remettre en cause l’intégralité du projet» de parc éolien à Sainte-Croix et qu’il n’y a pas de contrat entre la Commune et le promoteur. Il s’est basé pour cette réponse sur un rapport réalisé à sa demande par Météotest, l’auteur de ce nouvel atlas, qui a été remis aux membres du Conseil.

La Municipalité a répondu à Yvan Pahud également qu’elle n’avait été sollicitée par aucun opérateur pour installer une ou des antennes 5G. Elle a précisé que c’est la Confédération qui est compétente en matière de rayonnement des antennes de téléphonie mobile, qu’elle ne peut s’opposer à la parution d’une mise à l’enquête, mais qu’elle peut refuser la délivrance d’un permis de construire «pour des motifs valables». Elle ajoute que, tout comme le canton de Vaud, elle appliquera un moratoire jusqu’à la prise de position de l’Office fédéral de l’environnement.

Préavis acceptés

Le Conseil a ensuite procédé au renouvellement de son bureau en élisant Rachel Gueissaz (PLR) à la présidence, Andreas Zurbrügg (PS) à la vice-présidence et Dioniso Batista (PLR) à la deuxième vice-présidence. Il a suivi Jean-René Marguet qui a lu le rapport de Sébastien Pavid qui recommande d’accepter le préavis municipal demandant un crédit de 119’500 francs pour construire un couvert dans le préau du collège de la Poste. Le débat a été marqué par un duel entre architectes qui s’est conclu par un accord à une évidente majorité. Il en a fait de même à l’unanimité et sans discussion avec le rapport de Sylvain Fasola qui propose d’accepter le préavis permettant d’agrandir la caserne des pompiers et d’y faire des transformations intérieures (voir notre édition de vendredi 21 juin 2019).

Hugues Gander a présenté ensuite le rapport de sa commission sur la gestion et les comptes de la commune de Sainte-Croix, qui émet onze vœux auxquels la Municipalité a donné une réponse estimée satisfaisante. Une observation a été également émise demandant à l’Exécutif de renseigner le Conseil sur «les démarches à venir qu’elle entend entreprendre pour faire appliquer les lois dans le cadre du dossier «Doma Habitare»». Après un rapide survol des comptes qui bouclent avec un résultat positif de 37’168,90 francs, le Conseil a accepté sans la moindre discussion le rapport de sa commission.

Le Conseil s’est ensuite prononcé sur deux motions du Groupe socialiste proposant des mesures pour améliorer le conge paternité pour le personnel communal et les employés des entreprises sises sur le territoire communal (voir encadré). Puis, dans les divers, il a écouté trois interventions de Jean-Michel Bolens sur les tarifs de l’Ecole de musique, l’entretien des places de sport et les radars préventifs.

Le Conseil a procédé enfin à l’assermentation des deux nouveaux municipaux élus, le socialiste Sylvain Fasola et l’UDC Yvan Pahud et du nouveau syndic Cédric Roten.

Celui-ci a adressé un vibrant hommage au syndic sortant Franklin Thévenaz, alors qu’Olivier Guignard en a fait de même avec le vice-syndic sortant Philippe Duvoisin. Ceux-ci ont répondu par de vifs remerciements à l’égard de leurs proches, des membres des autorités et du personnel communal. Enfin, le president Laurent Buchs a exprimé le plaisir qu’il a eu à assumer une année de présidence avec tous les contacts avec les sociétés locales et il a conclu en remettant la cloche à Rachel Gueissaz. La soirée s’est terminée avec l’apéritif offert par Philippe Duvoisin et Franklin Thévenaz.