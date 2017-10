Un collectif féminin affiné

Le trio des musiciennes mutines ont ravi les esgourdes et mis en branle les zygomatiques lors de leur concert, organisé par la Commission Culturelle de Sainte-Croix, à la Maison des Jeunes et de la Culture, ce vendredi 29 septembre.

Les trois jeunes franchouillardes, venues tout droit de Franche-Comté, ont conquis leur public par leur bonne humeur et une belle musicalité qui rayonnent d’elles. S’inspirant des grands interprètes-poètes de la chanson française, tels que Brassens, Pierre Perret ou Barbara, l’humour, la valse des mots et des rimes, ainsi que la provocation sont devenus pour les Cancoyote Girls un art de vivre : à l’instar du fromage réputé de leur région, qui a donné son nom au collectif, leurs cantilènes, sorties de sous cloche pour un moment de détente et de convivialité, ont un goût prononcé et existant.

Des nanas puissance trois qui s’en donnent à cœur joie

Voilà cinq ans que Clotilde Moulin, La Lue et Maggy Bolle ont créé leur groupe, un espace de création et de récréation commun où elles s’amusent à bousculer les spectateurs, les étonner, flirter avec et les charmer, tant avec leurs mots décapants, assumés, que leurs talents instrumentaux. Elles mènent également chacune de son côté une carrière en solo et sont déjà « mères » de plusieurs albums.

Durant leurs spectacles en collectif, chacune d’elles personnifie le plaisir d’être ensemble, reprend des chansons, souvent inspirées d’une situation vécue, de son répertoire, accompagnée des deux autres. Gare aux détracteurs qui profiteraient de leur « rentre-dedans » naturel pour placer leurs compositions sous la critique du vulgaire ou du politiquement incorrect : elles s’en tapent, des interdits, tant qu’elles s’aiment comme ce n’est pas permis. Et nous, on les aime aussi !