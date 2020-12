Un centre pour transmettre des compétences

« Mécanique d’art : ADN de notre région ». C’est sous cette bannière que Sainte-Croix désire soutenir le futur Centre de Recherche, d’Entrepreneuriat, d’Innovation de transmission des métiers de la Mécanique d’Art (CREITMMA) et offrir un tremplin aux jeunes diplômés.

« La création de ce centre, ce n’est que du bonheur », se réjouit Boris Masur, 28 ans, constructeur en mécanique d’art, à propos du futur Centre de Recherche, d’Entrepreneuriat, d’Innovation de transmission des métiers de la Mécanique d’Art (CREITMMA), dont l’ouverture est prévue en été 2021. La Municipalité place beaucoup d’espoir dans ce projet de transmission de savoir-faire et d’innovation. Elle va demander le 14 décembre au Conseil communal de lui accorder un viatique de 125’000 francs sur cinq ans, ainsi qu’une couverture de déficit pour ses premières années d’existence.

Mise en réseau

À Sainte-Croix, les savoir-faire ont perduré au-delà du déclin des grandes industries. En témoignent notamment la création du Technopôle en 2008 et ses projets pilotes en matière de nouvelles technologies. « Il héberge aujourd’hui l’un des pôles les plus compétents au monde en matière de fabrication additive (impression 3D), et d’acquisition d’images d’objets par les technologies de scannage les plus pointues », exprime la Municipalité. Il en va de même avec la mise en réseau l’an dernier d’espaces et de compétences industrielles entre Renens et Sainte-Croix, à l’enseigne de I21.

La Formation en Mécanique d’Art (FEMA), élaborée par les maître-artisans représentés par Denis Flageollet, François Junod et Nicolas Court, et dont Boris Masur est directeur de cours, a ouvert la voie à la création du CREITMMA. « Ce sera excellent d’avoir à Sainte-Croix ce pôle de connaissances et de capacités », relève-t-il. Il offrira un appui aux jeunes souhaitant lancer une activité entrepreneuriale en lien avec la mécanique d’art, il leur donnera un lieu d’ancrage plutôt qu’ils ne quittent la région. Le jeune Sainte-Crix, formé en mécanique avec maturité au CPNV, est titulaire d’un diplôme ES de constructeur en mécanique d’art. Il travaille aujourd’hui avec Nicolas Court, qui a racheté l’atelier de décolletage qui appartenait au grand-père de Boris. Ces liens ont fait qu’il est resté sur le Balcon du Jura. Il connaît d’autres jeunes que cela aurait intéressé.

Un grand atout

Parmi les différentes filières du Centre professionnel du Nord vaudois, la formation de polymécanicien est celle qui remporte le plus de succès. « Le CREITMMA pourrait proposer des stages qui seraient complémentaires à la formation de polymécanicien du CPNV, imagine Boris Masur, ils disposeraient ainsi déjà de bonnes connaissances en mécanique d’art, ce qui serait un grand atout pour travailler par exemple dans un atelier de prototypage dans l’horlogerie.»

De son côté, Nicolas Servageon, cofondateur du projet I21, s’enthousiasme : «Il faut vraiment avoir un centre qui regroupe toutes les compétences uniques de la région, pour enfin enclencher une spirale vertueuse de création d’emplois, en lien avec le CPNV, la formation historique et la mécanique d’art à Sainte-Croix, et que la région soit le bastion de ces savoir-faire ». Le CREITMMA a aussi pour objectif de permettre aux métiers d’art de continuer à intégrer les nouvelles technologies, notamment en fabrication additive. Boris Masur évoque des partenariats à l’image de ceux noués entre l’ECAL et la formation en mécanique d’art. En 2020, le projet de créer cinq pièces d’exposition mobiles qui présenteront la Mécanique d’art et les savoir-faire exceptionnels de Sainte-Croix à travers le monde a été lancé.

Réaffectation

Vestige du passé industriel de Sainte-Croix, le bâtiment ex-HPI à la rue de l’Industrie 21 dispose de 3400 m2 sur un étage réservé pour une affectation en lien avec le savoir-faire ou les entreprises du Technopôle. Au sud-est du bâtiment, l’espace polyvalent est aménageable au gré des demandes. Le propriétaire du bâtiment, le fonds de placement immobilier industriel Procimmo, proposera des loyers échelonnés. Le centre démarrera sur 350 m2. « Procimmo fait partie de la dynamique du projet I21 », rappelle Nicolas Servageon. Au fil du temps, d’autres wagons se raccrocheront, il reste 3000 mètres carrés disponibles au troisième étage, cela ouvre beaucoup de potentiel pour le CPNV et les entreprises qui auront besoin de locaux.

Un soutien financier potentiel du canton est envisageable dans le cadre de la Loi sur l’Appui au Développement Économique (LADE). Le projet de réunification des musées et le lancement du CREITMMA ayant des objectifs communs, ils seront accompagnés d’un comité de coordination. Dans ce contexte porteur, la région attend en outre l’inscription des savoir-faire de la mécanique horlogère et de la mécanique d’art de l’arc jurassien au Patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco.