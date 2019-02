Trois concours et sept éditions

La septième édition du meeting de saut en hauteur « Hauteur et Musique » a eu lieu samedi dernier au Centre sportif des Champs de la Joux. De nombreux athlètes suisses et étrangers se sont élancés au son de leurs choix musicaux et au rythme des applaudissements du public.

C’est effectivement ce qui fait l’une des particularités de cette compétition, dorénavant classée troisième des concours suisses, derrière Athletissima Lausanne et Weltklasse Zurich, selon Michel Roulet, le coordinateur de la manifestation. L’organisation est gérée par un comité regroupant principalement des membres de l’USY et de la FSG le Château. De nombreux bénévoles viennent volontiers seconder l’équipe. Une association de compétences diverses qui permet de proposer trois concours mixtes en fonction de la hauteur, laissant la possibilité aux plus jeunes de concourir aux côtés des plus confirmés. Durant la matinée, un premier concours opposait principalement les U16 et U18 pour des hauteurs allant de 140 à 188 cm. L’occasion de nombreux records personnels pour ces jeunes en pleine progression, devant un public encore un peu timide.

Dans l’après-midi, des sauteurs venus d’Allemagne, de France, du Luxembourg, mais également de Chypre, d’Italie et de Lituanie ont rejoint les athlètes suisses. Les drapeaux des nations présentes avaient été disposés en fond de salle. Le speaker Michel Herren a présenté chaque athlète tout au long de la journée, mais après quelques sauts seulement, les musiques seules, diffusées par DJ Mastroiani, auraient suffi à annoncer les sauteurs. Un plateau de haut niveau composait ce meeting où les meilleurs sauteurs suisses côtoyaient de très bons internationaux. Ils se sont ainsi succédé tentant de battre des records ou d’atteindre les minimas pour le championnat d’Europe.

Chez les confirmés, pas de qualification, il aurait fallu atteindre 2.26 m pour les hommes et 1.90 m pour les femmes. Seul le Français William Aubatin, vainqueur du concours, a battu son record personnel, passant un saut à 2,18 m. Quant aux Suisses, « la performance de la Suissesse Salomé Lang a été excellente et il a manqué un cheveu pour qu’elle passe 1.90 m », relève Michel Roulet. « Vivien Streit, USY, le régional de l’étape a été brillant sur ses deux premiers sauts, puis il a raté la suite de son concours », renchérit le coordinateur. Le très beau duel final opposant l’Allemand Falk Wendrich à William Aubatin a régalé le public enthousiaste, ravi de pouvoir encourager les sauteurs en tapant des mains.

Loïc Gasch, en rééducation après une blessure, n’a pas pu concourir, mais était présent en tant que consultant aux côtés du speaker. Il est également venu saluer chaque enfant participant à l’initiation au saut en hauteur à laquelle une quinzaine de jeunes, entre 8 et 14 ans, s’étaient inscrits. Les enfants, non sans fierté, ont également pu accompagner les sauteurs lors de leur présentation et, en souvenir de leur implication, sont repartis vêtus d’un t-shirt rouge Hauteur et Musique dédicacé par les athlètes.

Remise des mérites sportifs

C’est lors de la manifestation que les premiers mérites sportifs proposés par la commission sportive de Sainte-Croix ont été remis. Le municipal et vice-syndic Philippe Duvoisin a pris la parole pour annoncer l’événement et remercier les organisateurs de la manifestation. Il a rapidement cédé sa place aux représentants de la commission sportive. Philippe Badoux a présenté en quelques mots les buts de la commission et il est revenu à Jean-Michel Brandt de remettre les prix :

1er mérite : Rémy Lassueur pour sa longévité dans le sport au sein du CTT Sainte-Croix avec plus de 70 saisons de championnats derrière lui.

2e mérite : La 1ère équipe du FC Sainte-Croix-La Sagne pour sa promotion en troisième ligue.

3e mérite et coup de cœur : Loïc Gasch, champion suisse, pour ses excellents résultats, notamment pour sa participation aux championnats d’Europe à Berlin.