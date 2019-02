Tous sur les ondes de Radio Carnaval

Notre radio locale émettra à nouveau sur 94.3 FM et sur www.carnavalfm.ch, dès le samedi 16 février, avec un programme spécial pour ce quatrième Radio Day dans les studios du quartier du Progrès 26. L’occasion de découvrir la grille de programmation, de venir rencontrer les animateurs et surtout de se mettre dans l’ambiance de la Carnarévolution Industrielle !

Pour les lève-tôt, la journée débute dès 6h00, où chacun est invité à venir partager le verre de l’amitié. « C’est un moment toujours très sympa, même si en règle générale on est dix ! », confie amusé, Jordan Hertig, président de la radio depuis quatre ans. Après la soupe aux pois, l’après-midi débutera avec le jeu des personnalités. C’est la deuxième année que la radio relance ces jeux qui se déroulaient, jusqu’en 2014, sous la cantine le samedi du carnaval. Les sociétés locales ont été invitées à y participer par équipes de deux personnes. Cinq équipes se sont annoncées pour l’instant, mais les inscriptions sont encore possibles, sur place, jusqu’à samedi 14h. Précisons que ces jeux sont ouverts à tous, pas besoin de faire partie d’une société. « Les enfants peuvent aussi participer, il n’y pas d’âge limite, du moment qu’ils savent marcher ! », ajoute Jordan en rigolant. Cette année, les équipes s’affronteront sur un parcours à l’extérieur, basé sur le thème du carnaval. Les mots d’ordre étant : précision, agilité et construction. En fin de journée, le groupe local « Smiley duo » assurera l’animation musicale durant l’apéro et reprendra après la paëlla, pour poursuivre jusqu’au bout de la nuit !

Nouveautés sur les ondes !

Plusieurs animateurs font leur entrée cette année. Magalie Hurter sera derrière le micro de 9h à 10h et Christelle Bietry animera une émission entre 16h et 17h, dans laquelle Mélody Hertig jouera les chroniqueuses. L’après-midi, les élèves de Jessica Pillonel envahiront le studio pour se relayer au micro du lundi au vendredi entre 15h et 16h. Les petits des classes enfantines restent à l’honneur le matin, avec une nouvelle plage horaire de 10h à 11h. Jordan Hertig arpentera à nouveau les rues du village pour son micro-trottoir de 11h à 12h. Et pour les couche-tard, trois animateurs assureront une émission nocturne entre minuit et 01h00 avec comme titre évocateur « sans dessus... sans dessous ». À noter que durant toute la diffusion, la cafétéria de la radio est ouverte non-stop entre 08h et 23h.

Diffusion massive

Durant les neufs jours de diffusion, toute l’équipe de la radio invite les habitants, commerces, boutiques et tous autres points de vente à se brancher sur les ondes de radio carnaval, ou si vous ne captez pas bien la FM, sur le site internet www.carnavalfm.ch. « Histoire de faire monter la sauce ! », déclare Jordan Hertig, avant de conclure « ce sera une belle édition, l’équipe est motivée et il y en aura pour tous les goûts ! ». Alors tous sur 94.3 FM, le meilleur moyen de mettre tout le Balcon du Jura dans l’ambiance carnavalesque !