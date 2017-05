Succès grandissant pour la troisième édition

Les portes ouvertes des artistes et artisans de Sainte-Croix / Les Rasses, les samedi 27 et dimanche 28 mai derniers ont remporté un franc succès, attirant un public nombreux et éclectique de la région mais aussi d’horizons plus lointains.

Organisée sous l’égide d’« Yverdon-les-Bains Région », organisme faîtier du tourisme du Jura - Nord vaudois, la troisième édition de « Créativité et Savoir-Faire » s’est tenue durant deux journées portes ouvertes chez les artistes et artisans engagés dans cette aventure intimiste. Lancée cette année par la galerie Le Bunker (voir notre édition du 24 mai dernier) et menée de main de maître par Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, chef de l’Office du tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses, initiateur de ce projet innovant, cette manifestation a rencontré un vif succès auprès d’un large public venu tant de la région que de Genève, Lausanne, Fribourg, Yverdon, La Chaux-de-Fonds ou encore de la Vallée de Joux.

Beau succès malgré une rude concurrence

Comme à l’accoutumée, ces portes ouvertes ont été organisées lors du dernier week-end de mai. Toutefois, le hasard du calendrier a voulu que, cette année, l’événement tombe en plein week-end prolongé de l’Ascension et par un temps plus que radieux. De quoi en retenir plus d’un, départs en vacances, jardinage, balades obligent. Mais, malgré cela, nombreux ont été ceux qui ont choisi l’intimité des ateliers d’artistes et artisans pour découvrir, gracieusement et à cœur ouvert, les œuvres de près d’une vingtaine de peintres, bijoutiers, sculpteurs, marqueteur, céramistes, illustrateurs, poète ou d’autres artistes en résidence. Chacun de ces univers a transporté le visiteur dans des perspectives et des interprétations très contrastées.

Un bilan très positif à bien des égards

À l’heure du bilan, tant l’Office du tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses, la galerie Le Bunker que les artistes et artisans tirent, avec satisfaction, un bilan positif de cette action promotionnelle. Celle-ci aura permis à chacun de se faire connaître d’un large public et d’accroître sa visibilité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Ville. Mais ce succès est également gage de reconnaissance pour le talent et le travail des artistes et artisans qui donnent là, loin à la ronde, une image positive du rayonnement de Sainte-Croix.

