Soyez « timbrés » l’espace d’un week-end

Après trois ans de travail, le Comité d’organisation est fin prêt pour accueillir les visiteurs amateurs de philatélie le temps d’un week-end. L’évènement ouvre ses portes aujourd’hui dès 10 heures. La manifestation se tiendra au Centre sportif des Champ de la Joux jusqu’à dimanche.

La double salle de gymnastique est occupée par des pensionnaires bien plus immobiles que les sportifs qui l’emploient habituellement. Les timbres et autres objets philatéliques attendront patiemment votre visite et votre regard. Ils auront sans nul doute beaucoup de choses à vous apprendre. Cinquante-six collections aux thèmes aussi variés que les îles du Pacifique, les postes et messageries du canton de Vaud, Captain Kirk, Space Cowboy ou encore les sapeurs-pompiers, sont en concours. De quoi ravir tous les âges et tous les goûts. Les organisateurs se réjouissent également de pouvoir présenter un espace junior ainsi qu’une collection de sept cents cartes postales de la région appartenant à Pierre Nicolier.

Trois ans de préparation

Contacté mercredi en fin de matinée, le président du Comité d’organisation, Jean-Pierre Mollard était tout ce qu’il y a de plus serein. « J’ai de la chance de pouvoir compter sur un comité engagé et plus particulièrement sur Jean-Jacques Despland, commissaire de l’exposition et dessinateur de l’enveloppe officielle, qui s’est beaucoup investi pour cette exposition. Nous avons déjà bien avancé, la moitié des deux cent cinquante cadres sont posés. Nous sommes impatients que la manifestation démarre », s’est-il réjoui. Ce sera le cas ce matin dès 10h après trois ans de réflexions et de travail. Ces trois prochains jours mettront la philatélie à l’honneur sur le Balcon du Jura vaudois.

Cet après-midi, l’inauguration officielle, ouverte aux exposants et invités, sera honorée de la présence de nombreuses personnalités, dont le président de la Fédération des Sociétés Philatéliques suisses Hans Schwarz, le conseiller d’État Pascal Broulis, et Philippe Jeanneret, invité d’honneur, responsable de la rubrique Météo de la RTS et parrain de la route Panoramique du Balcon du Jura vaudois.

La Société philatélique organise, on le rappelle, la Journée Suisse du Timbre et une exposition nationale de degré III pour marquer son nonantième anniversaire. Une quarantaine d’exposants se déplaceront de toute la Suisse ainsi que de nombreux amateurs de philatélie. Les organisateurs escomptent attirer plus de mille cinq cents visiteurs ce week-end.