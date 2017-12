Soirée annuelle de la FSG La Chaux

La salle de gymnastique du hameau était pleine à craquer samedi 2 décembre à 20h.

Une belle ambiance règne dans les locaux où parents, voisins et amis s’installent pour venir admirer les prouesses sportives des membres de la FSG La Chaux. On ressent une certaine fierté des habitants du lieu d’avoir pu garder cette société de gymnastique active et les effectifs sont réjouissants : sur scène, ce sont huit « couples » parents-enfants, six juniors, treize jeunes gymnastes et neuf actifs qui se succèdent deux heures durant pour présenter leurs numéros. La relève semble toujours être là pour assurer la pérennité de ce groupement sportif.

Pyramides, acrobaties au sol, barres parallèles et asymétriques, les groupes enchaînent pour le plus grand bonheur du public. Le clown Freddo se charge d’animer les petits intermèdes entre chaque scène par quelques tours de magie et des sculptures sur ballons pour les plus petits.

Cette année encore, ce sont les chorégraphies imaginées spécia- lement pour cette soirée qui ont conquis les spectateurs : ambiance far-west joyeuse et colorée sur un air d’Henri Dès pour les membres de la catégorie parents-enfants, alors que les jeunes gymnastes nous ont offert une Saturday Night Fever pleine d’énergie et de concentration. Les deux groupes ont été fortement applaudis et ont réitéré leur numéro à deux reprises.

Aux environs de 23 heures, le spectacle se clôt sur les derniers saluts d’usage et remerciements énoncés par le président de la société, Benoît Erb. La soirée se prolonge ensuite jusqu’au bout de la nuit avec Disco Flash.