Ski-Romand à nouveau sur le Balcon du Jura

Le beau temps a attiré la foule dans la petite station de Mauborget, pour le plus grand bonheur des responsables du téléski et du télébob, également organisateurs d’une manche de slalom géant dans le cadre de Ski-Romand.

Le comité du ski-lift de Mauborget n’a peur de rien et, samedi soir déjà, une descente aux flambeaux réunissait les amateurs de ski nocturne... et ils étaient nombreux à suivre le leader, qui dictait le tempo afin que chacun suive en toute sécurité !

Et, dès 9 heures dimanche matin les concurrents, parfois accompagnés de leurs parents, étaient invités à retirer leurs dossards et à effectuer quelques parcours de reconnaissance sur le tracé piqueté par Michel Steinegger et Alexandre Barblan.

Le soleil brillant de tous ses feux, il ne fallait pas tarder à donner le départ, afin que la piste soit encore suffisamment dure pour les trois manches prévues durant la matinée !

Et à 10 heures, les premiers concurrents se sont élancés, avec plus ou moins d’aisance, les plus jeunes jouant la prudence et les coureurs plus aguerris en recherche de vitesse ! Ce ne sont pas moins de cinquante-deux participants qui se sont mesurés sur cette piste si bien située face à la plaine et aux Alpes.

Une restauration au top a fait qu’à l’heure du repas, toutes les tables étaient occupées, surtout à l’extérieur, chacun voulant profiter de cette atmosphère printanière.

La distribution des prix s’est déroulée de façon joyeuse et bon enfant, en plus des médaillés, chacun ayant reçu un sac empli de différentes belles surprises !

Dans le classement nous retrouvons des membres du ski-club L’Espérance de Mauborget, soit les familles Matthey, Michelet et Roulet.

Le plaisir des retrouvailles, une bonne ambiance, tout ce qu’il fallait pour que cette compétition se déroule dans d’excellentes conditions. Gageons que, l’an prochain, comptant sur le bouche-à-oreille, Mauborget aura le plaisir d’accueillir encore plus de concurrents dans le cadre de cette compétition conviviale.