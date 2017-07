Sixième titre national élite et records

Loïc Gasch a été l’une des sensations des championnats suisses élite d’athlétisme à Zurich durant ce dernier week-end. Alors que les courses étaient terminées, il ne restait plus que Loïc à la hauteur pour un show dont il a le secret devant un public nombreux tout acquis à sa cause !

Il est bien de rappeler que Loïc a eu passablement de problèmes ces derniers temps avec de nombreuses blessures et une opération du genou qui n’a pu se faire pour des raisons d’assurances. Loïc a mis quelques distances avec la haute compétition, il a continué à s’entraîner pour le plaisir sans aucune pression. Suite à un concours à Orbe où il avait réussi un saut à 2m10, il s’est inscrit aux championnats suisses avec l’ambition de conserver son titre national et de réussir 2m15.

C’est un Loïc tout sourire et en toute décontraction que l’on a découvert lors de la présentation des athlètes sur le fameux Letzigrund. L’attente va être longue avant le début de son concours (plus d’une heure), car il débute à 2m06 qu’il franchit sans aucun problème pour prendre la tête du concours. Il assure le titre en passant 2m09 à son premier essai avec un élan réduit à cinq foulées. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer !

Record personnel battu

Il fait placer la barre à 2m15, qu’il maîtrise à son premier essai. Tout va pour le mieux et l’objectif du jour est réussi. Il va s’y reprendre à trois fois pour réussir 2m18, et c’est vrai qu’il nous a déjà habitués à ce genre de réussite au troisième essai. La barre monte à 2m21 et à chaque saut Loïc demande le soutien du public qui est très réceptif à sa demande. Il franchit cette barre au troisième essai sous les acclamations de la foule et de ses supporters yverdonnois et sainte-crix. Il demande alors une barre à 2m24 soit un centimètre de plus que son record. À son troisième essai, une fois de plus, il franchit cette hauteur et reste incrédule sur le tapis ! Tout le monde se lève dans la tribune et ses supporters font un bruit du tonnerre, c’est le délire. Et dire que Loïc voulait juste assurer un titre pour se faire plaisir, et surtout effectuer le moins de sauts possible pour économiser son genou !

Dans le top vingt des performances européennes 2017

La barre est ensuite placée à

2m26 synonyme de minima pour les derniers championnats d’Europe d’Amsterdam. Tout le stade est avec Loïc qui n’en revient pas de ses performances ! Dans une ambiance de rêve, il réussit cette hauteur à son deuxième essai. Cela fait quatorze ans qu’un champion suisse de hauteur n’avait pas sauté si haut. Avec ce résultat, il rejoint Mickael Hanany (dernier vainqueur de Hauteur et Musique) à la 16e place de la hiérarchie européenne de l’année ! Il va échouer par trois fois à 2m28 et termine le concours sous les acclamations du nombreux public resté pour suivre son concours.

C’est le moment des interviews, des honneurs et des signatures d’autographe. Il déclare notamment : « je ne m’attendais pas à cela, je suis venu pour le plaisir et j’ai sauté sans pression. À 2m15 j’ai atteint mon objectif ! 2m18 c’était parfait vu les circonstances ! 2m21 c’était formidable ! 2m24 et 2m26 je ne sais plus quoi dire et les émotions ont été énormes ». Il a également déclaré : « je vais discuter avec mon entraîneur pour la suite, mais nous avions prévu de ne pas faire de saison au vu de mes problèmes de genou ».

Tous ses amis présents de l’USY et de la FSG Le Château lui ont réservé une ovation et l’ont remercié pour le spectacle et les émotions vécues dans le stade mythique du Letzigrund.