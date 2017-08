Rendez-vous au Marché d’été demain

Nonante stands prendront possession du centre du village demain dès 9h. Profitez-en pour flâner, dénicher, et vous faire plaisir dans les rues commerçantes de Sainte-Croix ! Pour ce quarantième anniversaire, la Société Industrielle et Commerciale a fait appel, notamment, aux sociétés locales qui proposeront diverses animations sur leurs stands.

La manifestation fête ses quarante ans d’existence. En plus des membres de la Société Industrielle et Commerciale, le comité d’organisation a sollicité de nombreux habitués du marché pour garnir les rues du centre du village. Avec quelque nonante stands, le marché d’été s’étoffe d’une vingtaine d’échoppes par rapport à l’édition 2016.

Commerçants et artisans se réjouissent de vous faire découvrir leurs produits artisanaux. Certains stands ont pris la peine d’organiser des concours, mais surtout des démonstrations liées à leur métier. C’est une occasion unique de découvrir leur savoir-faire.

Le Comité d’organisation va distribuer des sacs à commissions dans les commerces membres de la SIC qui participent au Marché d’été. Ils seront par la suite à disposition dans l’ensemble des commerces qui sont membres de la société.

Avec les sociétés locales

Cette année, en plus des animations habituelles, le Marché d’été pourra compter sur la présence de nombreuses sociétés ou institutions locales qui présenteront leurs activités et proposeront des animations sur leurs stands.

À commencer par les pompiers, qui seront présents au début de la rue Neuve côté Yverdon-les-Bains. Le groupe des jeunes sapeurs-pompiers, mais également les actifs, présenteront leurs activités ainsi que le matériel, dont celui de désincarcération, et les véhicules du SDIS. Un simulateur incendie permettra au public d’endosser la tenue des soldats du feu pour une expérience unique ! Ils ne seront pas les seuls acteurs de la santé et sécurité des citoyens présents, puisque les Samaritains tiendront également leur stand à l’endroit habituel devant la Coop.

Devant l’ancienne laiterie, le FC Sainte-Croix/La Sagne proposera un concours « de la tête aux pieds » avec un petit questionnaire suivi de tirs d’adresse dans un but. Le Comptoir de Sainte-Croix accueillera sur son stand l’hôte d’honneur de la prochaine édition qui se tiendra en 2018 : le Musée suisse du jeu. Divers jeux seront proposés au public. À leurs côtés se tiendra le stand de la Ludothèque de Sainte-Croix qui fera de même. Une partie ludique du Marché d’été à ne manquer sous aucun prétexte.

La société de tir de L’Auberson/Sainte-Croix proposera un stand de tir à l’intérieur du garage orné de la mosaïque. Une activité qui rencontre de plus en plus de succès et qui permettra de présenter la passion des membres de la société.

En face, le Carnaval de Sainte-Croix a pris possession de la place occupée habituellement par L’Boxon (qui ne peuvent participer cette année) et présentera le thème 2018 du Carnaval. Les carnavaleux proposeront un jeu de caisses dont le but est de grimper sur le maximum de caisses de boissons possible.

Le club de VTT du Balcon du Jura vaudois proposera des parcours en VTT dans le secteur du virage « Perotti ».

Les enfants pourront profiter d’un toboggan et d’un château gonflables qui prendront place en face de la boutique Oléastres et au bout de la Place du Marché.

Animations musicales

Pour animer les rues, hormis la musique présente sur les divers stands des sociétés locales et commerçants de la place, les organisateurs ont le plaisir de pouvoir compter sur la présence de l’Union Instrumentale de L’Auberson, la fanfare de la Montagnarde de Bullet ainsi que les Yodleurs Edelweiss.

Les membres du Jura Boots Club danseront également au son de la musique Country dans le village, et ceci durant toute la journée.

Animation originale de cette année, le Karruzik (présentation dans ce numéro en page 5) a pris place dès mardi déjà sur la place du Pont et se réjouit de vous accueillir pour un tour de manège musical.

Commerçants, artisans, sociétés locales et organisateurs se réjouissent de vous accueillir demain dès 9h pour fêter le quarantième Marché d’été de Sainte-Croix.

SIC Sainte-Croix